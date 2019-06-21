21.06.2019 10:10
Haberler» Ekonomi» Haber

Kurulan-kapanan şirketler (1)

Kurulan-kapanan şirketler (1)

Kurulan şirket sayısı mayısta, bir önceki aya göre yüzde 0,34 azalışla 6 bin 670 oldu.

Kurulan şirket sayısı mayısta, bir önceki aya göre yüzde 0,34 azalışla 6 bin 670 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 20,94'lük artışla 878 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, mayıs ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, mayısta kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,34 azalarak 6 bin 693'ten 6 bin 670'e geriledi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 20,94 arttı ve 878 oldu. Nisan ayında kapanan şirket sayısı 726 idi.
Mayısta geçen yılın aynı ayına göre ise kurulan şirket sayısı yüzde 18,56 azaldı, kapanan şirket sayısı yüzde 49,07 arttı.
Kurulan şirket sayısı ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,14 azalarak, 35 bin 392, kapanan şirket sayısı da yüzde 1,37 artarak 4 bin 796 oldu.
(Sürecek)
Kaynak: AA
Türkiye, Ekonomi

Son Dakika Haberleri
11:15 Avrupa borsaları
11:14 Torbalı Zeytin Kolonyası, 70 ülkeye ihraç ediliyor
11:14 Rus turist sayısında hedef 7 milyon
11:14 İki çeşit mantardan 60 farklı lezzet
11:14 Çin'e kiraz ihracatı artık "beklemeyecek"
11:12 Öğrencilerden sokak hayvanlarına yönelik tasarım
11:11 Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası'nda görev değişimi