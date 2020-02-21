Haberler » Ekonomi » Kurulan-kapanan şirketler (1) - Ekonomi

Kurulan-kapanan şirketler (1)

Kurulan şirket sayısı, ocakta bir önceki aya göre yüzde 33,48 artarak 10 bin 477 oldu.

21.02.2020 12:06 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:06Kurulan-kapanan şirketler (1)
Kurulan şirket sayısı, ocakta bir önceki aya göre yüzde 33,48 artarak 10 bin 477 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 3,77 azalarak 2 bin 118 olarak kayıtlara geçti.
Odalar ve Borsalar Birliği, ocak ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, ocakta kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 33,48 artarak 7 bin 849'dan 10 bin 477'ye çıktı. Bu dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 3,77 düştü ve 2 bin 118 oldu. Aralık 2019'da kapanan şirket sayısı 2 bin 201 idi.
Ocakta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 26,56, kapanan şirket sayısı da yüzde 9,91 arttı.
(Sürecek)

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
11:04  Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
10:43  Erman Altıkardeş kimdir? Survivor'a dahil olan Erman Altıkardeş kaç yaşında, nereli?
21.02.2020 14:01:45