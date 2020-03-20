Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Kurulan-kapanan şirketler (1) - Ekonomi

Kurulan-kapanan şirketler (1)

Kurulan şirket sayısı, şubatta bir önceki aya göre yüzde 12,62 azalarak 9 bin 155 oldu.

20.03.2020 11:24 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:24
Kurulan-kapanan şirketler (1)
Kurulan şirket sayısı, şubatta bir önceki aya göre yüzde 12,62 azalarak 9 bin 155 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 61,1 azalarak 824 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, şubat ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, şubatta kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 12,62 azalışla 10 bin 477'den 9 bin 155'e düştü. Bu dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 61,1 azaldı ve 824 oldu. Ocak 2020'de kapanan şirket sayısı 2 bin 118 idi.
Şubatta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 36,76, kapanan şirket sayısı da yüzde 31,84 arttı.
(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor Ekonomi
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak
İşte Türkiye’de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması Ekonomi
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu Ekonomi
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu
Gonca Vuslateri’den ’Karantinada cinsel ilişkiye girin’ tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz’e cevap Ekonomi
Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
İtalya’da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi Ekonomi
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler Ekonomi
Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler
Loading