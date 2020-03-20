Kurulan-kapanan şirketler (1)
Kurulan şirket sayısı, şubatta bir önceki aya göre yüzde 12,62 azalarak 9 bin 155 oldu.
20.03.2020 11:24 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:24
Kurulan şirket sayısı, şubatta bir önceki aya göre yüzde 12,62 azalarak 9 bin 155 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 61,1 azalarak 824 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, şubat ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, şubatta kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 12,62 azalışla 10 bin 477'den 9 bin 155'e düştü. Bu dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 61,1 azaldı ve 824 oldu. Ocak 2020'de kapanan şirket sayısı 2 bin 118 idi.
Şubatta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 36,76, kapanan şirket sayısı da yüzde 31,84 arttı.
(Sürecek)
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, şubat ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, şubatta kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 12,62 azalışla 10 bin 477'den 9 bin 155'e düştü. Bu dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 61,1 azaldı ve 824 oldu. Ocak 2020'de kapanan şirket sayısı 2 bin 118 idi.
Şubatta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 36,76, kapanan şirket sayısı da yüzde 31,84 arttı.
(Sürecek)
Kaynak: AA