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Kurulan-kapanan şirketler (2)

Türkiye'de mart ayında 8 bin 425 şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleştirildi.

17.04.2020 10:18 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:18
Kurulan-kapanan şirketler (2)
Türkiye 'de mart ayında 8 bin 425 şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleştirildi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, mart ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı.
Buna göre, martta bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 9,6 azalırken, kooperatif sayısı yüzde 12,88, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,84 artış gösterdi.
Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 7,4, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 35,26 azalırken, kooperatif sayısı yüzde 41,46 arttı.
Martta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 17,27, kooperatif sayısı yüzde 58,51 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 46,01 artış kaydetti.
Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 19,22, kooperatif sayısında yüzde 9,43 artış olurken, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 11,57 düşüş görüldü.
Tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti
Söz konusu ayda kurulan toplam 8 bin 425 şirket ve kooperatifin yüzde 85,52'sini limited şirket, yüzde 12,7'sini anonim şirket, yüzde 1,77'sini ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39,87'si İstanbul, yüzde 10,05'i Ankara, yüzde 5,38'i İzmir'de kuruldu. Martta tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.
Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 2 bin 840'ı ticaret, 1286'sı imalat ve 937'si inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 921'i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 846'sı inşaat, 305'i imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.
Martta kapanan şirket ve kooperatiflerin, 250'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 159'u inşaat, 108'i imalat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.
Bu dönemde kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 637'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 262'sinin inşaat, 122'sinin imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.
Martta 149 kooperatif kurulurken bunların 56'sı konut yapı, 34'ü işletme kooperatifi, 23'ü tarımsal kalkınma olarak işbaşı yaptı.
Yabancı ortak sermayeli şirketler
Geçen ay kurulan 942 yabancı ortak sermayeli şirketin 540'ı Türkiye, 51'i İran, 32'si Suriye ve Irak ortaklı oldu. İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 97'sinin anonim, 845'inin limited şirket statüsünde faaliyet gösterdiği görüldü.
(Bitti)

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Ekonomi
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