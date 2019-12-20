Kurulan ve kapanan şirket istatistikleri açıklandı

Kapanan şirketlerin sayısı 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 13,68 oranında azaldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2019 Kasım dönemi kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. 2019 yılı Kasım ayında kapanan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 13,68 oranında azaldı. Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 7,44 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,63 kurulan kooperatif sayısı yüzde 8,93 oranında azaldı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 13,68 kapanan kooperatif sayısında yüzde 6,85 oranında azalış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 3,21 arttı.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,19 oranında arttı. 2019 yılı Kasım ayında, 2018 yılı Kasım ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 10,19 kurulan kooperatif sayısı yüzde 8,51 oranında artmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 3,36 oranında azaldı.

2019 yılının ilk on bir ayında kapanan kooperatif sayısı, 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 14,35 oranında azaldı. 2019 yılının ilk on bir ayında 2018 yılının aynı dönemine göre kapanan şirket sayısı yüzde 4,57 oranında artmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 0,06 kapanan kooperatif sayısında yüzde 14,35 oranında azalış gözlendi.

TÜM İLLERDE ŞİRKET KURULUŞU GERÇEKLEŞTİ

2019 yılı Kasım ayında kurulan toplam 7 bin 833 şirket ve kooperatifin yüzde 84,86'sı limited şirket, yüzde 13,84'ü anonim şirket, yüzde 1,30'u ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 42,49'u İstanbul, yüzde 10,65'i Ankara, yüzde 6,75'i İzmir'de kuruldu. Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

2019 Kasım ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 24,91 oranında azaldı. 2019 yılında toplam 77 bin 311 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 65 bin 968 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 68,58'ini, 10 bin 271 anonim şirket ise yüzde 31,40'ını oluşturdu. Kasım ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Ekim ayına göre yüzde 24,91 oranında azaldı.

2019 Kasım ayında şirket ve kooperatiflerin 2 bin 711'i ticaret, bin 165'i imalat ve 789'u inşaat sektöründe kuruldu. 2019 Kasım ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 792'si toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 379'u inşaat, 348'i imalat sektöründe oldu. Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 329'u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 177'si inşaat, 135'i imalat sektöründe oldu. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 583'ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 265'i inşaat, 138'i imalat sektöründe oldu.

2019 Kasım ayında kurulan 102 kooperatifin 50'si konut yapi kooperatifi olurken 16'si ise işletme kooperatifi ve 13'ü tarimsal kalkinma kooperatifi olarak kuruldu. 2019 yılında kurulan bin 58 kooperatifin 423'ü konut yapi kooperatifi, 172'si tarimsal kalkinma kooperatifi, 146'si işletme kooperatifi olarak kuruldu.

2019 YILI KASIM AYINDA 984 ADET YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKET KURULDU

2019 yılı Kasım ayında kurulan 984 yabancı ortak sermayeli şirketin 545'i Türkiye, 67'si İran, 29'u Suriye ve Mısır, ortaklı olarak kuruldu. Kurulan 984 yabancı ortak sermayeli şirketin 101'i anonim, 883'ü limited şirket oldu. 2019 yılında kurulan şirketlerin bin 368'i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 717'si gayrimenkul acenteleri, 603'ü lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 83,85'ini yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.

(İHA)

Kaynak: İHA