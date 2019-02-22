Kurulan Yeni Şirket Sayısında Büyük Artış

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ocak ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı. Buna göre, Ocak'ta kurulan şirket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 30,24, kooperatif sayısı yüzde 4,71 artarken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 7,75 azaldı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 5,95 azalırken, kooperatif sayısı yüzde 20,44 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 68,38 artış gösterdi.

GEÇEN SENEYE GÖRE AZALDI

Ocak'ta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 13,18, kooperatif sayısı yüzde 7,29, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 37,76 azaldı. Bu dönemde kapanan şirket sayısı 2018'in aynı ayına göre yüzde 12,84, kooperatif sayısı yüzde 19,90 gerilerken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 6,56 yükseldi.

ARDAHAN HARİÇ TÜM İLLERDE KURULDU

Geçen ay kurulan toplam 8 bin 367 şirket ve kooperatifin yüzde 86,95'ini limited şirketler, yüzde 11,96'sını anonim şirketler, yüzde 1,06'sını ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 43,98'i İstanbul, yüzde 9,47'si Ankara, yüzde 5,39'u da İzmir'de kuruldu. Ocakta Ardahan'da şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleşmedi.