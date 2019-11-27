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Kurultay'ın açılışını Tunç Soyer yapacak

Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin (EGD) 29 Kasım Cuma günü İzmir'de gerçekleştireceği 11'inci Küresel Isınma Kurultayı'nın programı netleşti.

27.11.2019 12:07 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:07Kurultay'ın açılışını Tunç Soyer yapacak

Alsancak'ta Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde saat 12.30'da başlayacak Kurultay'ın açılış konuşmasınıİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yapacak.

EGD Başkanı Celal Toprak ve Küresel Isınma Kurultay Komitesi adına Ali Haydar Bozkurt ve EBSO Başkanı Ender Yorgancılar daaçılış konuşmaları gerçekleştirecekler.

Temiz Enerji Temiz Kentler başlığı ile yapılacak Küresel Isınma Kurultayı'nın ilk oturumunda Mehmet Aktaş'ın (Yaşar Holding Yönetim Kurulu üyesi - İcra Başkanı) moderatörlüğünde gazeteciler konuşmalarını yapacak.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yard. ve EGD İzmir Temsilcisi Dilek Gappi'nin moderatörlüğünü gerçekleştireceği ikinci oturumda ise dünyası görüşlerini açıklayacak.

Toplantının son oturumu ise konunun ayrıntıları ile değerlendirileceği forum şeklinde olacak. Bu oturuma Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz katılacak. Ayrıca bu oturumunda EGD Yüksek İstişare Kurulu üyesi Coca-Cola İçecek Kurumsal İlişkiler Direktörü/ Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler SözleşmesiYönetim Kurulu Üyesi Servet Yıldırım ile Prof. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu Kurultay'ın genel bir değerlendirmesini yapacak.


Tunç Soyer, İzmir, Güncel

Kaynak: Bültenler

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