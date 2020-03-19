Kurulu güçte ilk üç: EÜAŞ, ENKA, Enerjisa
Uluslararası danışmanlık şirketi Kearney ile enerji sektörünün önde gelen bilgi kaynağı Enerji Günlüğü işbirliğiyle hazırlanan ve Türkiye'nin en büyük 100 elektrik üreticisini belirleyen MW100 Türkiye araştırması ve raporu yayınlandı.
19.03.2020 05:07 | Son Güncelleme: 19.03.2020 05:07
Uluslararası danışmanlık şirketi Kearney ile enerji sektörünün önde gelen bilgi kaynağı Enerji Günlüğü işbirliğiyle hazırlanan ve Türkiye'nin en büyük 100 elektrik üreticisini belirleyen MW100 Türkiye araştırması ve raporu yayınlandı.
Kaynak: Dunya.com
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