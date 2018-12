Bakanlık, hidroelektrik enerji potansiyelini ekonomiye kazandırmak için harekete geçti. Kurulu gücü 100 MW'ın üzerindeki santrallerin yapımına öncelik verilecek. Hükümet , enerji sektöründe ithalin azaltılması için çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Buna göre, hidroelektrik enerji üretim projeleri kapsamında kamulaştırması yapılacak taşınmazlar için öncelikle Kamulaştırma Kanunu'na göre kamu yararı kararının alınacak. Ardından taşınmaz sahibiyle uzlaşma yöntemi esas alınacak. Uzlaşma sağlanırsa en geç 45 günde taşınmazın ödemesi yapılacak. Uzlaşma sağlanmaması halinde ise "Kamulaştırma bedelinin mahkemece tespiti ve taşınmaz malın idare adına tescili" davası açılacak. Dava sonucuna göre, kamulaştırma bedeli hak sahibi adına bankaya yatırılırken, taşınmazın DSİ adına tescili yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı hidroelektrik enerji potansiyelinin tamamını Türkiye ekonomisine kazandırmak için harekete geçiyor. Bakanlık konu hakkındaki hedeflerine "2019 Yılı Performans Programı Tasarısı"nda yer verdi.Tasarıya göre, hidroelektrik enerji üretiminde öncelikle teknik ve ekonomik üretim potansiyeline ulaşılması hedefleniyor. Hidroelektrik enerji üretminin bir an önce artması için özel sektör yatırımları desteklenecek, tesislerin yapılması için gerektiğinde kamulaştırma yapılacak.Tasarıya göre kurulu güçleri 100 MW'nin üzerindeki hidroelektrik santrallerin yapımına öncelik verilecek. Ayrıca tasarıya göre, enerji sektöründe ithal oranının düşürülmesi ve yerli imalatın desteklenmesi için özel sektörün hidroelektrik enerji üretimleri teşvik edilmeli.Kanuna göre, öncelikle satın alma yöntemiyle taşınmaz sahibiyle uzlaşma görüşmesi yapılacak.Uzlaşma sağlanırsa, 45 günde taşınmazın DSİ adına tesciline müteakip ödemesi yapılacak. Uzlaşma olmazsa dava açılacak. Mahkemenin vereceği karara göre, kamulaştırma bedeli hak sahibi adına bankaya yatırılacakThe post Kurulu gücü 100 MW'ın üzerindeki HES'lerin yapımına öncelik verilecek appeared first on Enerji Enstitüsü