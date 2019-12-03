Haberler » TV » Kuruluş Osman 3. Bölüm 2. Fragmanı - Haber

Kuruluş Osman 3. Bölüm 2. Fragmanı

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı.

03.12.2019 07:46 | Son Güncelleme: 03.12.2019 07:46
O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı.
Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı…
Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu…
Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü.
Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi.
72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu…
Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.
Kuruluş Osman 3. Bölüm 2. Fragmanı

Ertuğrul Gazi, TV

Kaynak: DailyMotion.com


TV

Son Dakika Haberleri

07:46 Savaşçı - 85.Bölüm 1.Tanıtım - Haber
07:46 Kuruluş Osman 3. Bölüm 2. Fragmanı - Haber
07:46 Bir Zamanlar Çukurova 47. Bölüm 2. Fragmanı - Haber
07:46 Sevgili Geçmiş 7. Bölüm Fragman - Haber
07:46 Çukur 3.Sezon 12.Bölüm - Sneak Peek - Haber
22:18 Acil tıp teknisyeni, öldürdüğü kişiyi köpek çiftliğine gömerken yakalandı - Haberler
16:43 İrem Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını koyarak cevap verdi - Haberler
13:08 Tokalaşma bahanesiyle hırsızlık yapan genç tutuklandı - Haberler
12:20 Mesaide sosyal medyaya girmek kovulma sebebi sayıldı - Haberler
11:35 Türkiye'de ilk kez Malatya'da üretilen mor ekmeğe ilgi artıyor - Haberler
3.12.2019 08:05:52