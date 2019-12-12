Kuruluş Osman 5. bölüm fragmanında dikkat çeken sahne: Osman Bey ve Dündar Bey karşı karşıya geliyor!

5 sezon boyunca yayınlanan Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde ekranlara gelen Kuruluş Osman dizisinin 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanında Osman Bey, kaçırılan Bala Hatun'u kurtarıp obaya getiriyor.

"OSMAN BENİ ÇİĞNEDİN, DEVLET DE SENİ ÇİĞNEYECEK"

Şeyh Edebali ile Osman Bey arasındaki bağı öğrenen Alişar, "Demek Osman'ın ateşini Edebali körükler. Biz de bu ateşi söndürelim ki sözümüz yerde kalmasın" diyor. Alişar, Osman Bey'in Prenses Sofya'yı alması üzerine, "Osman beni çiğnedin, devleti çiğnedin, devlet de seni çiğneyecek" sözleriyle tepkisini dile getiriyor.

Fragmanın sonunda Osman Bey ile Dündar Bey arasındaki diyalog dikkat çekiyor. Dündar Bey'in "Bizi de mi hançerleyeceksin" sözüne Osman Bey, "Kansa kan" diyerek yanıt veriyor.