Kuruluş Osman 9. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: Gündüz Bey ölüyor mu?

Beş sezon boyunca TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman dizisinin merakla beklenen 9. bölüm fragmanı yayınlandı.

Başrölünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanında Osman Bey yeni bir cenge hazırlanıyor. Cenk sırasında Osman Bey ve alpler hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya kalıyor ve Gündüz Bey pusuya düşürülüyor.

Şeyh Edebali'nın Bala Hatun'a yönelik "Biz nefesimizi kesmeye mücadele etmeye çalışırken sen kimsin Bala?" sözleri dikkat çekiyor.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman ve Alpleri, Yannis'in kurduğu tuzaktan kurtulmayı başarmıştır. Osman için kendi canından vazgeçmek üzere olan Şeyh Edebali'nin hayatını da kurtarmayı başaran Osman, yengesi Selcan'ı, Bala Hatun'u istetmek için gönderir.

ŞEYH EDEBALİ KIZINI OSMAN'A VERMİYOR

Ancak Şeyh Edebali kızını Osman'a vermemiştir. Bunu öğrenen Osman ne yapacaktır? Şeyh Edebali'yi ve Osman'ı elinden kaçıran Yannis'in yeni planı ne olacaktır? Osman'a işkence yapan kişinin Sofia olduğu öğrenildiğinde Dündar Bey ne yapacaktır?