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Kuruluş Osman 9. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: Gündüz Bey ölüyor mu?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 9. bölüm 3. fragmanı izleyiciyle buluştu. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanında Alişar ile Dündar Bey arasındaki diyalog dikkat çekerken, Gündüz Bey ve alpler pusuya düşürülüyor.

03.02.2020 20:49 | Son Güncelleme: 03.02.2020 21:12

Beş sezon boyunca TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman dizisinin merakla beklenen 9. bölüm fragmanı yayınlandı.

Başrölünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanında Osman Bey yeni bir cenge hazırlanıyor. Cenk sırasında Osman Bey ve alpler hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya kalıyor ve Gündüz Bey pusuya düşürülüyor.

Şeyh Edebali'nın Bala Hatun'a yönelik "Biz nefesimizi kesmeye mücadele etmeye çalışırken sen kimsin Bala?" sözleri dikkat çekiyor.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman ve Alpleri, Yannis'in kurduğu tuzaktan kurtulmayı başarmıştır. Osman için kendi canından vazgeçmek üzere olan Şeyh Edebali'nin hayatını da kurtarmayı başaran Osman, yengesi Selcan'ı, Bala Hatun'u istetmek için gönderir.

ŞEYH EDEBALİ KIZINI OSMAN'A VERMİYOR

Ancak Şeyh Edebali kızını Osman'a vermemiştir. Bunu öğrenen Osman ne yapacaktır? Şeyh Edebali'yi ve Osman'ı elinden kaçıran Yannis'in yeni planı ne olacaktır? Osman'a işkence yapan kişinin Sofia olduğu öğrenildiğinde Dündar Bey ne yapacaktır?

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Kuruluş Osman 9. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: Gündüz Bey ölüyor mu?

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HABER YORUMLARI (2)
İZLEYİCİ:Gündüz beyi ve alpleri Batuhan beyin tuzağa çekme ihtimali çok yüksek.Alişar beyin prenses ile anlaşması düşündürücü.
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HMMM:Ne diyon la değişik
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