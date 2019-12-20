Kuruluş Osman dizisini alp kıyafeti giyip kılıç kuşanarak izliyorlar

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Çiftlik Mahallesi'nde bir grup vatandaş, "Kuruluş Osman" dizisini, köy kahvesinde alp kıyafeti giyerek heyecanla izliyor.

HER HAFTA KAHVEDE BULUŞUYORLAR

İnegöl'ü de yakından anlatan Kuruluş Osman'a İnegöllüler ayrı bir önem veriyor. Çarşamba gününü sabırsızlıkla bekleyen bir grup Çiftlik Mahallesi sakini, yeni bölümün yayınlanacağı akşam alp kıyafetleriyle köy kahvesinde buluşuyor.

DİZİDEKİLER GİBİ GİYİNİP KILIÇ KUŞANIYORLAR

Köy kahvesinde dizinin yayınlandığı esnada zaman zaman tezahüratlar yükselirken, aksiyon sahnelerinde ise büyük bir heyecan yaşanıyor. Kendilerinden geçen vatandaşlar dizidekiler gibi giyinip kılıç kuşanıyor.

"DİRİLİŞ İLE BAŞLADIK, KURULUŞ İLE DEVAM EDİYORUZ"

Çiftlik Mahallesi'nde yaşanan bu ilginç görüntüleri "Diriliş ile başladık Kuruluş ile devam ediyoruz" diyerek sosyal medya hesabından paylaşan mahalle muhtarı Mesut Çelebi'nin gönderileri büyük beğeni aldı.