Haberler » Magazin » Kuruluş Osman dizisinin çarşamba günü yayınlanması için Sen Anlat Karadeniz yayından kaldırılıyor

Kuruluş Osman dizisinin çarşamba günü yayınlanması için Sen Anlat Karadeniz yayından kaldırılıyor

Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde çekilmeye başlanan Kuruluş Osman dizisi ATV'de yayınlanacak. Dizinin çarşamba günleri izleyiciyle buluşması için 3 sezondur devam eden Sen Anlat Karadeniz'in final yapılmasına karar verildi.

24.10.2019 15:52

TRT 1 ekranlarında geçen sezon ekranlara veda eden Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde başlayacak olan Kuruluş Osman, yakında ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Kanalın, çarşamba günleri yayınlanmasını istediği dizi için Sen Anlat Karadeniz'in fişi çekildi.

FRAGMANLARI BİLE İZLENME REKORU KIRIYOR

Engin Altan Düzyatan'ın başrolünü oynadığı Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olarak çekilen ATV ekranında çok yakında başlayacak olan Kuruluş Osman dizisinin 1.Bölüm 2.yeni fragman videosu yayınlandı. Her fragmanıyla izlenme rekoru kıran dizi, kanalda çatışmazlığa yol açtı.

KURULUŞ OSMAN İÇİN SEN ANLAT KARADENİZ'E FİNAL KARARI VERİLDİ

3 sezondur ATV ekranında çarşamba akşamlarına damga vuran Sen Anlat Karadeniz'in final kararı almasının ardından sosyal medyada Kuruluş Osman'ın çarşamba günü yayınlanacağı iddia edildi. Kasım ayının ikinci haftası 64. bölümle final yapması beklenen Sen Anlat Karadeniz'in ardından, gelecek çarşamba akşamı Kuruluş Osman ilk bölümünün yayınlanması tahmin ediliyor.

Sen Anlat Karadeniz 62. bölüm fragmanı yayımlandı! Sen Anlat Karadeniz son bölüm izleSen Anlat Karadeniz 62. bölüm fragmanı yayımlandı! Sen Anlat Karadeniz son bölüm izle

Kuruluş Osman dizisinin çarşamba günü yayınlanması için Sen Anlat Karadeniz yayından kaldırılıyor

sen anlat karadeniz dizisi, Diriliş Ertuğrul, Magazin


YORUMLAR
Son Dakika Magazin Haberleri
16:51 Yıllar önce çekilmiş video, MasterChef Yasin'in foyasını ortaya çıkardı
16:14 Fatih Ürek'in acı dolu anları!
15:52 Kuruluş Osman dizisinin çarşamba günü yayınlanması için Sen Anlat Karadeniz yayından kaldırılıyor
13:49 Milli Mücadele opera sahnesinde
13:49 Çocukları bale sanatıyla tanıştırıyor
13:49 'Sezen Sokak'ta'ya ödül
13:49 Seyircisiyle sohbet etti
24.10.2019 16:55:56