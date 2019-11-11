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Kuruluş Osman dizisinin son fragmanı kafaları karıştırdı

Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman'ın fragmanında Bamsı karakterinin yer alması "Bir mantık hatası mı oldu?" sorusunu akıllara getirdi.

11.11.2019 10:42 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:47

Geçtiğimiz sezona damga vuran Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olan Kuruluş Osman, yeni sezon ilk bölümüyle 20 Kasım Çarşamba günü izleyici ile buluşacak.

Başrolünde Burak Özçivit'in rol alacağı dizi için geri sayım başlarken yayınlanan son fragman kafaları karıştırdı. Osman karakterine hayat veren Özçivit'in "Ben ve benim evlatlarım, babamın kutlu sancağını yere düşürmeyeceğiz" sözlerinin damga vurduğu fragmanda Diriliş Ertuğrul'da Nurettin Sönmez'in hayat verdiği Bamsı karakterinin görünmesi kafaları karıştırdı. Öyle ki dizide zaman kavramı ileri sarılıp bütün karakterler değişirken, Bamsı'nın aynı şekilde kalması "Bir mantık hatası mı oldu?" sorusunu akıllara getirdi.

BAMSI BEYREK'İN OĞLU MU?

Ancak dizinin müdavimleri böylesine bir hatanın yapılamayacağını, Kuruluş Osman'ın son fragmanında görülen Bamsı karakterinin Diriliş Ertuğrul'daki Bamsı Beyrek karakterinin oğlu olabileceğini savunuyor.

Kuruluş Osman dizisinin son fragmanı kafaları karıştırdı

Diriliş Ertuğrul, Burak Özçivit, Magazin


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