Haberler » Magazin » Kuruluş Osman kadrosunu güçlendiriyor! 3 yeni isim daha katıldı - Magazin

Kuruluş Osman kadrosunu güçlendiriyor! 3 yeni isim daha katıldı

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosuna 3 yeni isim katıldı. Son olarak kurduğu tiyatroyla da adından söz ettiren Yurdaer Okur 'Balgay', Burak Çelik 'Kongar' ve Çağrı Şensoy 'Berkutay' karakteriyle sevilen diziye dahil oldu.

12.02.2020 16:46 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:57

Beş sezon boyunca TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman dizisi reytinglerde zirveyi korurken, kadrosunu da güçlendirmeye devam ediyor.

3 YENİ İSİM DAHA KATILDI

Kuruluş Osman 1. sezonda Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Saruhan Hünel ve Ayşegül Günay gibi isimlerle anlaşmıştı. Kurduğu tiyatroyla da adından söz ettiren Yurdaer Okur 'Balgay' karakteri ile diziye dahil oldu. Son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan Savaşçı dizisinde rol alan Çağrı Şensoy 'Berkutay' karakteriyle diziye katıldı.

Star TV'de yayınlanan ve erken final kararı alan Sevgili Geçmiş dizisinde rol alan Burak Çelik de 'Kongar' karakteri ile sevilen dizinin oyuncu kadrosuna dahil oldu.

KURULUŞ OSMAN 9. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuruluş Osman 9.son bölümde; düşmanlarından intikamını almak noktasından hiç vakit kaybetmeden harekete geçen Osman ve Alpleri, güçlerini birleştirerek Kalanoz'un hain girişimini engellemeyi başarmıştır. Kuruluş Osman 10.bölüm fragmanı öncesi seyircisini ağırlayan son bölümünde; Osman Gazi'nin, Şeyh Edebalı'ya alçakça plan yapan Kalanoz'un sonunu getirmesi olayların seyrini değiştirerek gerilim dolu anların yaşanmasına zemin hazırladı. Kuruluş Osman 10.bölüm fragmanında ise gidişatı tamamen etkileyen olay sonrası Osman Gazi ile Alişar'ın karşı karşıya geldiği sahne tüm dikkatleri üzerine çekerken, ''Bazı hasımlar vardır ki pusatla yenilmez, hüner akıldadır! Akıl pusatını bile, yola koyul'' şeklinde sözlere yer verilmesi gelecek hafta yayına girecek yeni bölüme damgasını vuracak ayrıntılar içerisinde bulunuyor.

Yurdaer Okur
Burak Çelik
Çağrı Şensoy
Kuruluş Osman kadrosunu güçlendiriyor! 3 yeni isim daha katıldı

Diriliş Ertuğrul, Yurdaer Okur, Magazin


HABER YORUMLARI (18)
CODELOVER:ya benim anlamadığım bir devlet kuracak potansiyele sahip olan Osman bey dizide neden bala hatunun peşinden koşuyor? neden haçlı kalesine papazı korumak için gidiyor? papaz ölüyor osman bey katilleri ortaya çıkarmaya falan çalışıyor. biz bu diziyi tarihimizi anlatıyo diye sevdik. izlenmeyecek diye böyle saçmalıklara girerseniz asıl o zaman izlenmez. Osman Bey bu mu gerçekten? tarih danışmanınız kim sizin?
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
ZROENAT:Tüm padişahları oynatan dizi çıksın. Hepsi ayrı bir karakter.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ASLI:OSMANLILAR MOĞOLLAR İLE BİR KERE SAVAŞDI ODA ANKARA SAVAŞI VE NETİCE TAM BİR HÜSRAN OLDU PADİŞAH HEM KENDİ ESİR DÜŞDÜ HEMDE KARIYI KAPTIRDI:))) HİÇ MOĞOLLARI BÖYLE YENDİK ŞÖYLE ETDİK DİYE YALAN SALLAMAYIN YEMEYİZ.
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
RÜKNETTİN DEDE:SELAM TAVUK DÖNERİM:)))))))
Yayından Kaldır
1 1
VATANSEVER:ilk günlere nazaran daha güzel lakin gözlerimiz yinede Ertuğrul beyi arıyor hatta onun fon müziğini duyunca bile heyecanlanıyoruz.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN:ÖZCİVİT BU ROLUN ADAMI DEYİL. . . . ENGİN ALTN IN TIRNAGI OLAMZ
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
OSMANLI:Doğru aynen katılıyorum
Yayından Kaldır
0 0
MALİK:Ertuğrul bey bi gelseydi iyi okacaktı
Yayından Kaldır
12 2
Cevap yaz
M.ALİ:Olmuyoooor işte. . DİRİLİŞin yanından bile geçemiyorsunuz
Yayından Kaldır
10 3
Cevap yaz
DİRİLİŞ SEVER:Eski tadı yok kimi transfer ederseniz edin artık para için oluşturulmuş proje.
Yayından Kaldır
7 1
Cevap yaz
Tüm 18 yorumu okumak için tıklayın
Magazin

Son Dakika Haberleri

16:36  Kahramanmaraş'ın kurtuluşu ne zaman? Kahramanmaraş kurtuluş mücadelesinde yaşanan olayları!
15:29  Milan Juventus maçı ne zaman, saat kaçta Milan Juventus maçı hangi kanalda? Milan Juventus maçı şifresiz mi?
15:18  Hasan Kaçan kimdir? Hasan Kaçan kaç yaşında, nereli?
14:25  Silahşör nasıl yazılır? Silahşor mu, silahşör mü? Silahşör ne demek?
13:48  KORAL nedir? KORAL harp sistemi özellikleri nelerdir?
12.02.2020 18:39:20