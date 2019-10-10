Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanı yayınlandı!

Burak Özçivit'in rol aldığı ve merakla beklenen Kuruluş Osman dizisi start alıyor. Diriliş Ertuğrul'ın devamı niteliğindeki Kuruluş Osman için yayın tarihi belli olurken Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Kuruluş Osman diziş hakkında merak ettiğiniz soruların yanıtları…

KURULUŞ OSMAN 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

KURULUŞ OSMAN KONUSU NE?

Diriliş Osman dizisinin konusu, Osmanlı İmparatorluğu kurucu Osman Gazi'nin hayatı, kahramanlıkları ve düşmanları ile mücadeleleridir.

Fragmandan;

Osman Bey sisler arasından atıyla babası Ertuğrul Bey'in otağına gelir ve kararlı biçimde bey otağına yürür. Otağın kapısını açmasıyla ışık huzmeleri arasında sahibini bekleyen tahtı görür. Tahtın üzerinde sancak, pusat ve rahnenin üzerinde Kur'an'ı Kerim vardır. Kur'an-ı Kerim'de Fetih Suresi sayfası açıktır. Osman, tahta doğru hareket ettikçe yer sarsılır. Dış sesteki Şeyh Edebali, ona iktidarı kuracağı cihan devletini müjdeler ve beylik öğütleri verir. Osman'ın göğsünde kuracağı ve nesli tarafından dünyaya yayılacak olan cihan devletini temsil eden çınar ağacı belirir. Diz çöken ve başını göğe çeviren Osman Bey, hilali görüp Allah'a teslim olur. Tahta tekrar baktığında ise taht boştur. Sancak, pusat ve Kur'an-ı Kerim, Osman'ın gönlüne işlenmiştir.

Şeyh Edebali'nin Osman Bey'e müjde ve nasihat olan sözleri "Ey Oğul! Unutma! Yolumuz; ezelden ebede kadardır. Gayemiz; gönüller yapmaktır. Davamız; kul olmaktır", "Ey Oğul! Hilalin gölgesinde adalet ol. Merhamet ol. Derman ol. Gazi ol. Devlet ol" ve "Ey Oğul! Millete bey olasın. Mazlumlara Fatih olasın. Zalimlere Yavuz olasın. Diyarlara Süleyman olasın. Devleti ebed müddet olasın" sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

KURULUŞ OSMAN HANGİ KANALDA?

Kuruluş Osman ATV ekranlarında olacak.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER?

Diriliş Osman'ın oyuncu kadrosu tam olarak netleşmezken Burak Özçivit, Özge Törer, Aslıhan Karalar, Ragıp Savaş, Ayşegül Günay, Nurettin Sönmez, Saruhan Hünel gibi oyuncuların rol alacağı konuşuluyor. Bu isimlerden bazıları kesinlik kazansa da bir kısmının Diriliş Osman'ın oyuncu kadrosunda olup olmayacağı netlik kazanmadı.

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisinin seti İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor. Dizinin çekim yerinde devasa kaleler, hanlar, hamamlar, camiler, kiliseler, en ince ayrıntısına kadar titizlikle inşa edildi. Şu anda Avrupa'nın en büyüğü olan platoda 60 ayrı marangoz ekibi çalışıyor.

Dizide 800 metrelik yapay göl ise koca bir nehir olarak aktarılacak. Şu anda Kuruluş Osman dizi setinde 1500 kişi yeni sezon içim hummalı bir şekilde çalışıyor.

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kuruluş Osman'ın Ekim ayı sonlarında dizinin 1. bölümünün yayına girmesi bekleniyor.