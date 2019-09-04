Kuruluştan fethe istanbul Kültür ve Tarih gezileri sona erdi

Nisan ayında başlayan gezilerden, hafta içi her gün iki otobüs ile toplamda 5836 kişi İstanbul gezisine katılarak tarihi yerinde görme fırsatı buldu.

İnegöl Belediyesi'nin 9 yıldır düzenlediği kültür ve tarih gezileri bu yıl da yoğun katılımla gerçekleşti. Her yıl farklı şehirlere düzenlenen geziler, bu yıl "Kurtuluştan Fethe İstanbul Kültür ve Tarih Gezisi" sloganıyla İstanbul'a düzenlenmişti. Mart ayında kayıtları alınan geziler için toplamda 8930 kişi başvuruda bulunmuştu. 5 ay süren geziler sonucunda, bazı vatandaşlar mazeretleri nedeniyle geziye katılamadı. Toplamda 5836 kişi, İnegöl Belediyesi'nin ücretsiz gezileriyle İstanbul'u görme fırsatı buldu.

VATANDAŞLARIMIZ İSTANBUL'U VE FATİH SULTAN MEHMED'İ DAHA YAKINDAN TANIDI

Gezilerin sona ermesinin ardından bir açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediyesi olarak geleneksel hale getirdikleri kültür gezilerinin bu yıl 9'uncusunu düzenlediklerini söyledi. Her yıl tarihimizde iz bırakmış, insanlık adına önemli eserlerin yer aldığı şehirlerimize geziler düzenleyerek özellikle kendi imkânlarıyla buralara gidemeyen vatandaşlar başta olmak üzere binlerce vatandaşı bu projeden faydalandırdıklarını kaydeden Taban, "Geçtiğimiz yıllarda; çeşitli yaş gruplarındaki vatandaşlarımıza yönelik; Bursa, Çanakkale, Konya, Ankara ve İnegöl'ün Değerlerine Yolculuk adı altında tarihi ve kültür gezileri düzenlemenin mutluluğunu yaşamıştık. Bu yıl da düzenlediğimiz kültür gezimizi; tarihimizi ve kültürel zenginliklerimizi yerinde görmek, yaşamak ve yaşatmak adına; dünyanın seyrini değiştiren, tarihimizin şanlı zaferlerinin yaşandığı, bir azmin ve kararlılığın, bir sevdanın ve gönül vermişliğin; tarih kitaplarına, romanlara ve hikayelere konu olmuş kadim şehir İstanbul'a düzenledik. İnanıyoruz ki; İstanbul kültür gezisi sırasında birçok vatandaşımız; binlerce yıllık çok uluslu, dilli ve dinli kültürel birikimiyle dünyada eşi benzeri olmayan bir kent olan İstanbul'u ve bu şehrin fatihi, 1000 yıllık Bizans İmparatorluğu'nu sonlandıran, bir çağı kapatıp bir çağı açan; azim, kararlılık, cesaret ve metanet duygularının sembol ismi Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmed'i daha yakından tanıdı" dedi.

İstanbul gezisi kapsamında ziyaret edilen bölgeler ve gezi içeriği hakkında da bilgiler veren Taban, "Ziyaret Edilen Yerle kısaca değinmek gerekirse; görkemli mimarisiyle İstanbul'un yeni sembollerinden biri haline gelen Çamlıca Camii ve Çamlıca Tepesi vatandaşlarımıza gezdirildi. Sultan Ahmed Meydanı, Sultanahmed Camii, Yerebatan Sarnıcı, Sultan II. Abdülhamid Türbesi, Sultan II. Mahmud, Sultan Abdülaziz ve II. Abdülhamid Han ile 19 hanedanın metfun olduğu türbe, Fetih heyecanının her daim taze kalmasına vesile kılan, bugünümüzü olduğu kadar geleceğimizi de aydınlatacak ruhun bulunduğu özel ve anlamlı mekan Panorama 1453, Ülkemizdeki önemli eser ve yapıtların minyatür maketlerinin sergilendiği açık hava müzesi Minyatür Türkiye Parkı Ve Müzesi, Buram buram maneviyat kokan, çeşmesinden akan suyun kutsal sayıldığı, avlusunu asırlık çınar ağacının süslediği, Osmanlı'nın İstanbul'a bıraktığı en büyük tarihi miraslardan birisi olan Eyüp Sultan Camii Ve Türbesi ile Haliç'in o doyumsuz panoramasının seyredilebildiği en iyi nokta olan Pierre Loti'yi vatandaşlarımıza rehberlerimiz aracılığıyla gezdirdik" diye konuştu.

REKOR KATILIM

Başkan Taban, İnegöl Belediyesi olarak vatandaşlarımıza ülkemizin tarihi ve kültürel yerlerini daha iyi tanıtarak, tarihi doku ve kültür bilincini oluşturmak amacıyla başlattıkları Kültür Gezilerini bu yıl rekor bir katılımla tamamladıklarını da ifade ederek şöyle devam etti: "20 Mart'ta almaya başladığımız kayıtlar, son kayıt tarihi olan 30 Mart'a kadar neredeyse 9 bine ulaştı ve bu güne kadar aldığımız en yüksek kayıt sayısına ulaştı. Kuruluştan Fethe İstanbul Kültür Tarih Gezisi için toplamda 8930 vatandaşımız kayıt yaptırdı. Kayıt yaptıran vatandaşlarımızdan bazıları geziye gidecekleri tarihte farklı sebeplerden dolayı mazeret göstererek katılım sağlayamadı. Toplamda 5836 vatandaşımızı İstanbul'a götürmüş oldu. 2927 vatandaşımız da mazeretleri sebebiyle geziye katılım sağlayamadı. Ayrıca ikametinden dolayı 161 kişinin kayıtları iptal edildi."

138 OTOBÜS İLE 69 TUR YAPILDI

"İlk turumuz 08 Nisan'da başladı. Geziler hafta içi 5 gün yapıldı. Her gün 2 otobüs ile vatandaşlarımız İstanbul'a gönderildi. İstanbul Kültür Gezimize toplam 138 otobüs gönderildi ve toplam 69 tur düzenlendi. Son turumuzun ise 30 Ağustos Zafer Bayramına denk gelmesi Fetihlerle ve Zaferlerle dolu şanlı tarihimize yaptığımız bu yolculuğu daha da anlamlı kıldı. Gezilerimizde ulaşım ve rehberlik hizmetleri yanında kahvaltı ikramı belediyemiz tarafından karşılandı. Kuruluştan Fethe İstanbul Kültür gezilerimiz sorunsuz ve hayırlı bir şekilde bitirdik. Bu gezilerin huzur ve sükûnet içerisinde geçmesine hassasiyetleriyle vesile olan katılımcılarımıza, ekip arkadaşlarımıza, İstanbul'u en iyi şekilde tanıtan rehberlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha farklı yerlere hizmet kalitemizi arttırarak yeni geziler düzenlemeye devam edeceğiz."