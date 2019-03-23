Kurum: "500 Tane Sosyal Konutu Merkez Kepenek'te Projelendiriyoruz"

<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cevre-ve-sehircilik-bakani/' title='Çevre ve Şehircilik Bakanı'>Çevre ve Şehircilik Bakanı</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/murat-kurum/' title='Murat Kurum'>Murat Kurum</a>, <a class='keyword' href='/mus/' title='Muş'>Muş</a> Valiliğini ziyaret etti. Bakan Kurum valilik ziyaretinin ardından basın toplantısı düzenledi.<br><br>'2023 yılına kadar tüm <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a>'de en az 250 bin sosyal konut yapma hedefimiz var. Bu kapsamda Muşumuza da 500 tane sosyal konutu Muş <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/merkez/' title='Merkez'>Merkez</a> Kepenek'te projelendiriyoruz ve en yakın zamanda talebini toplayacağız'