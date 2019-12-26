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Kurum: "(Adana'daki sağanak) Olay yaşanır yaşanmaz Valilik bünyesinde kriz merkezi oluşturduk"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ADANA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adana'daki sel ile ilgili açıklamalarda bulundu.

26.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:05
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ADANA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'daki sel ile ilgili açıklamalarda bulundu. (1)
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Adana'daki sağanak) Olay yaşanır yaşanmaz Valilik bünyesinde kriz merkezi oluşturduk. Kriz merkeziyle, ilgili bakanlıklarımızın tüm birimleriyle, belediyelerimizin tüm birimleriyle bu kriz merkezinde vatandaşlarımızın yarasını sarmak için hızlı şekilde seferber olarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık."
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Adana'daki sağanak) İlk hasar tespit çalışmalarında 1 yıkık, 2 ağır hasarlı, 9 hafif hasarlı bina tespiti yaptık."
Kurum:

Murat Kurum, Adana, Güncel

Kaynak: AA


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