Kurum: "Amacımız, geleceğin güçlü Türkiye'si için güçlü şehirleri oluşturabilmek"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Isparta halısının dokunduğu gibi ilmek ilmek, sokak sokak, mahalle mahalle vatandaşların problemlerini, sorunlarını dinleyerek, çözüm bulmaya gayret gösterdiklerini söyledi.Valilik ziyaretinin ardından kentte kısa yürüyüş yapan Bakan Kurum, sokakta vatandaşlarla sohbet etti, öz çekim yaptı. Bir esnafın ikram ettiği portakal suyunu içen Kurum, kadın esnafların tezgahını ziyaret ederek verilen böğürtlenin tadına baktı.AK Parti İl Başkanlığına geçen Kurum, burada partililere yaptığı konuşmada, her ilde vatandaşların ve teşkilatlarının kendisini güler yüzle karşıladığını, Isparta'da da aynı karşılamayı gördüğünü ifade etti.Kurum, geleceğe yönelik hedeflerinin olduğunu belirterek, "Vatandaşımızın derdiyle dertleniyoruz. 17 yıldır Isparta halısının dokunduğu gibi ilmek ilmek, sokak sokak, mahalle mahalle vatandaşlarımızın problemlerini, sorunlarını dinliyor ve onlara çözüm bulmaya gayret gösteriyoruz. Vatandaşların sorunlarına çözüm bulurken her zaman gönül kapımız açık. Gönlümüzü her zaman vatandaşımıza açtık. Kapımızı her zaman açık tuttuk ki onları dinleyebilelim ve sorunlarına çözüm bulalım." diye konuştu.KUrum, 31 Mart seçimlerinde gönül belediyeciliği anlayışıyla yola çıktıklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 11 maddelik manifestoyla şehirlerin altyapısını, yeşil alanlarını, çevre düzenleme projelerini, atık su arıtma tesislerini, kentsel dönüşümle ilgili sorunlarını çözecek adımları atacaklarını ifade eden Kurum, kentleri şeffaflık içinde vatandaşların katılımıyla yöneteceklerine söz verdiklerini dile getirdi."12 ilçemizde 9'unu almak suretiyle ilçelerimizde çok ciddi bir başarı gösterdiniz"31 Mart seçimlerinde Türkiye 'de birinci parti olduklarına dikkati çeken Kurum, şöyle konuştu:"17 yıldır olduğu gibi AK Parti ve ak kadrolar olarak birinci olduk. Cumhur İttifakı olarak yüzde 52 oy aldık. Ispartalılar da Şükrü Başkanımıza yüzde 50 destek verdiler. 12 ilçemizde 9'unu almak suretiyle ilçelerimizde çok ciddi bir başarı gösterdiniz. Bu başarının kahramanları, mimarları sizlersiniz, Allah hepinizden razı olsun. Biz vatandaşlarımıza sözler verdik. Belediye Başkanımız dedi ki 'Millet Bahçesi, kentsel dönüşüm yapacağım. Atık su arıtmayla ilgili problemleri çözeceğim. Şehirdeki yaşam kalitesini yükselteceğim.' diye birçok söz verdi. Biz de bundan sonraki süreçte bu projelerin takipçisi olacağız, destekçisi olacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak Ispartalı kardeşlerimizin ihtiyacı olan problemleri inşallah belediyemizle muhtarlarımızla ve belediye meclis üyelerimizle teşkilatımızla gerçekleştiriyor olacağız."Bugünkü ziyaretlerinde projeleri istişare ettiklerine değinen Kurum, amaçlarının 2023'e giden yolda güçlü Türkiye'nin, güçlü şehirleri projesinde Isparta'ya istihdam, turizm, sanayileşme ve tarımın bu bölgede artırılması alanlarında destek olacaklarını ifade eti.Isparta için önemli kararlar aldıklarını, kentte tarım ve hayvancılığı artırıcı projelere imza atacaklarını vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:"Biz projelerimizi hayata geçirdiğimizde inanıyoruz ki Isparta ve ilçelerimiz bugünden daha güzel olacak. Vatandaşımıza hizmetleri daha iyi götürebileceğiz. Belediyelerimizin talepleri olan tüm çöp kamyonlarını, konteynerlerini, araç ve gereçlerini sağlama gayreti içine girdik. Bunları da sağladığımız zaman belediyelerimiz vatandaşlarımıza çok daha iyi hizmet sunabilecekler. "Amacımız, geleceğin güçlü Türkiye'si için güçlü şehirleri oluşturabilmek. 17 yıldır yağmur, çamur, darbe demeden arkamızda dimdik duran vatandaşımıza, kardeşlerimize layık olabilecek projeleri ve adımları atmaktır. Bu anlayışla gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Merhum Neşet Ertaş'ın dediği gibi 'Aşk ile yürüyen yorulur mu?' biz aşk ile yürüyoruz, yorulmadık. İnşallah yorulmadan hizmet etmeye devam edeceğiz."Kurum, Millet Bahçesi yapılacak alanı, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret ettikten sonra kentten ayrıldı.