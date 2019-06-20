Kurum: "Ay sonuna kadar Karadeniz'e ilişkin eylem planımızı tamamlamış olacağız"

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
'un açıklaması TRABZON - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
: "Ay sonuna kadar Karadeniz
'e ilişkin eylem planımızı tamamlamış ve bu ay sonu veya önümüzdeki ayın ilk haftası açıklamış olacağız, diğer taraftan da Trabzon
, Rize
, Ordu
, Giresun
ilimizde dere güzergahı üzerindeki şu an iklim değişikliği sebebiyle olmaması gereken binaların tespitini de bir ay içinde tamamlayacağız. İnşallah bu 4 ilimizde bu tespitleri yapıp vatandaşlarımızı sağlam, güvenli konutlarına taşıma sürecine ve yeni inşaatların yapım sürecine bu yıl içinde başlamak istiyoruz."