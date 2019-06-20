20.06.2019 16:17
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Kurum: "Ay sonuna kadar Karadeniz'e ilişkin eylem planımızı tamamlamış olacağız"

Kurum: "Ay sonuna kadar Karadeniz

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması TRABZON - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması TRABZON - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Ay sonuna kadar Karadeniz'e ilişkin eylem planımızı tamamlamış ve bu ay sonu veya önümüzdeki ayın ilk haftası açıklamış olacağız, diğer taraftan da Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ilimizde dere güzergahı üzerindeki şu an iklim değişikliği sebebiyle olmaması gereken binaların tespitini de bir ay içinde tamamlayacağız. İnşallah bu 4 ilimizde bu tespitleri yapıp vatandaşlarımızı sağlam, güvenli konutlarına taşıma sürecine ve yeni inşaatların yapım sürecine bu yıl içinde başlamak istiyoruz."
Kaynak: AA
Rize, Trabzon, Murat Kurum, Karadeniz, Güncel

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