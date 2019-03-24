Kurum: "Bizim Hedefimiz Acil Öncelikli 1,5 Milyon Konutun Dönüşümünü Gerçekleştirmek"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin "Arz talep dengesini gözeterek gideceğiz. Adım adım, ayağımızı yere basa basa gideceğiz. Arz talep dengesi içinde bu projeleri yürüteceğiz. Hem vatandaşın mağdur olmaması için hem sizlerin (müteahhit) mağdur olmamanız için o mekansal strateji planı ve kentsel dönüşüm strateji planına uyan dönüşümlere müsade edeceğiz." dedi.
Kurum, Adana
Yapı Müteahhitleri Derneği (AYAMDER) tarafından bir restoranda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, projeleri yaparken vatandaşın yaşam kalitesini düşünmek, doğayı ve çevreyi korumak zorunda olduklarını belirtti.
Göreve gelir gelmez hem sektörün sorunlarını hem de şehirlerin sorunlarına ilişkin birçok düzenlemeyi yapmaya gayret gösterdiklerini ifade eden Kurum, sorunları çözmeye yönelik birçok adım attıklarını ve atmaya devam edeceklerini kaydetti.
Kurum, çalışmalarına başladıkları mekansal strateji planıyla geleceğin şehirlerinin planlanacağını belirtti.
Ülkede dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon konut olduğunu, bunun 1,5 milyonunun acil olarak dönüştürülmesi gerektiğini ifade eden Kurum, "Bizim hedefimiz 2023 yılına kadar o acil öncelikli 1,5 milyon konutun dönüşümünü gerçekleştirmek." diye konuştu.
Bu çalışmayla ilgili tüm il valiliklere genelge gönderdiklerini anlatan Kurum, çalışmaları vatandaşın rızasını alarak el birliği içinde yapacaklarını, yatay mimari esaslı projeleri gerçekleştireceklerini bildirdi.
Kurum, kentsel dönüşümde yıllık 300 bin konutun yaklaşık yüzde 10-15'ini Toplu Konut İdaresi başkanlığı eliyle, kalanı özel sektör ve belediyelerle yapacaklarını belirtti.
Müteahhitlere yönelik düzenlemeler yaptıklarını ifade eden Kurum, şunları söyledi:
"Müteahhitlerimizi 9 sınıfa ayırıyoruz. 440 bin müteahhit var, hepsi birbiri ile aynı kategori içerisinde. Bunları ayırmamız gerekiyor. 100 metre koşucusuyla maraton koşucusu aynı yerde koşamaz. Aynı yerde iş yapamaz. Dolayısıyla sizi, daha önceki süreçte yapmış olduğunuz işlerin tecrübesine göre sınıflara ayıracağız. Bu sınıfları hem teknik hem mali kriterlere uyacak şekilde belirledik. Sınıflandırdığımız müteahhitlerle artık sahada olacağız."
Kurum, kentsel dönüşümde bu sınıflandırmanın bir üstünü istediklerini, yeterliliği 500 konut olan bir firmanın kentsel dönüşüme girecekse 500'ün altını yapacağını, 110 bin metrekare yeterliliği olan firmanın 100 bin metrekare iş yapacağına dikkati çekti.
Kentsel dönüşümde arz talep gözetilecek
Kurum, şehirde arz talep dengesine bakmadan her yerde kentsel dönüşüm alanına girilmesi halinde iyi ve kötü müteahhit ayrımı yapılamayacağını belirtti.
Kurum, "Adana'da yılda 10 bin konut satılırsa ama bir anda 20 bin konutun dönüşümüne girerseniz bu sefer iyi iş ile kötü iş birbirine zarar verir. Arz talep dengesini gözeterek gideceğiz. Adım adım, ayağımızı yere basa basa gideceğiz. Arz talep dengesi içinde bu projeleri yürüteceğiz. Hem vatandaşın mağdur olmaması için hem sizlerin mağdur olmamanız için mekansal strateji planı ve kentsel dönüşüm strateji planına uyan dönüşümlere müsaade edeceğiz. " diye konuştu.
Kurum, yapımı devam eden sosyal konut çalışmalarının da sektörü hareketlendireceğine dikkati çekti.
Milet bahçesi projelerini hatırlatan Kurum, hedeflerinin kişi başı yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkarmak olduğunu vurguladı.
Türk müteahhitlerin yurt dışı çalışmaları
Kurum, Türk müteahhitlerin şu anda yurt dışında 12 milyar dolarlık iş yaptığını belirterek, bunu artırmak istediklerini anlattı.
Yurt dışında yaşayan vatandaşların buradan konut edinmelerini sağlayacak belli düzenlemeler yaptıklarını ifade eden Kurum, şunları söyledi:
"Yurt dışında 12 ülkeye Tapu Kadastro Genel Müdürlüğümüzce irtibat bürosu kuracağız. O ülkedeki vatandaşlarımız Adana'da mülk almak istiyorlarsa Almanya
'da, Fransa
'da ofisten gidip işlerini yapabilecekler. Bu anlamda sektürümüz adına önemli bir düzenleme oldu. Yabancıya mülk edinme yasasında bir değişiklik yaptık. Fiyatları aşağı çektik. 20 ülkede Bakanlık müşavirliği kadrosu ihdas ettik. Müşavirlerle yurt dışında müteahhitlerimize destek olmak adına bu düzenlemeyi yaptık."
Kurum, bu çalışmaların yapılması için şehirde uyum olmasının önemli olduğunu belirterek, "4.5 - 5 senelik bir döneme giriyoruz seçimin olmadığı. Bu dönemi iyi değerlendirsek şehirlerimiz marka şehir projeleri kapsamında çok iyi noktalara gelir." diye konuştu.
Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.
Güncel
Kaynak: AA