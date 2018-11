Kurum: "(Hazineye Ait Tarım Arazileri) 90 Bin Vatandaşımız Başvurdu"

15 Kasım 2018 Perşembe 12:26



15 Kasım 2018 Perşembe 12:26

MERVE YILDIZALP/ AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hazineye ait tarım arazilerinin çiftçilere kiralanmasını sağlayan düzenlemeye başvuruların 19 Kasım'da sona ereceğini hatırlatarak, "218 bin vatandaşımızı ilgilendiren bu projeye bugüne kadar yaklaşık 90 bin vatandaşımız başvurdu." dedi.Kurum, AA muhabirine, Hazine arazilerinin çiftçiye kiralanması ve satışına ilişkin düzenleme ile şehirlerin hava kalitesinin artırılması konusundaki çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.Yaklaşık 3 milyar 400 milyon metrekare Hazine arazisinin ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden kiralanmasını içeren bir düzenleme yaptıklarını hatırlatan Kurum, bu düzenlemenin yaklaşık 218 bin vatandaşı ilgilendirdiğini belirtti.Kurum, 10 yıl kiralama sözleşmesinin yapılabildiğini ifade ederek, "10 yılın sonrasında sözleşmesini uzatabiliyor. 'Ben bu araziyi satın almak istiyorum' diyorsa da araziyi ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden satın alabiliyor." diye konuştu.Vatandaşların, bu arazileri aldığı ve kiralama sözleşmesi yaptığı zaman Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği tüm desteklerden faydalanabildiğine işaret eden Kurum, "218 bin vatandaşımızı ilgilendiren bu projeye bugüne kadar yaklaşık 90 bin vatandaşımız başvurdu. Başvuru süreci de devam ediyor. 19 Kasım'da sonlanacak." dedi.Tarımı, çiftçiliği ilgilendiren bu önemli düzenlemeye ciddi bir talep bulunduğunu vurgulayan Kurum, kanuni düzenlemeyle belirlenen başvuru tarihinin uzatılmasının söz konusu olmadığını kaydetti."Çevreye zarar vermeyecek yakıt kullanımında hassas olunmalı"Kurum, hava kalitesinin artırılması çalışmalarının da sürdüğünü söyledi. Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu sayısının 2004'te 32 olduğunu, şu an bu sayının 330'a çıktığını söyleyen Kurum, vatandaşların "havaizleme.gov.tr" adresinden hava kirliliği durumunu takip edebildiğini belirtti. Kurum, Türkiye'de hemen hemen her noktada anlık olarak hava kalitesini izlediklerini dile getirdi.Geçmiş yıllarda Ankara ve İstanbul'da çok fazla hava kirliliği yaşandığına işaret eden Kurum, şöyle devam etti:"Bugün artık doğal gazın hemen hemen her şehrimize gelmesi ve daha duyarlı süreç yönetimiyle şehirlerimiz daha yaşanabilir hale geldi. Buna ilişkin istasyon sayımızı ve takip sistemimizi de artıracağız. Vatandaşımızın, kış aylarına girmeden önce nasıl arabasına kış lastiği alıyorsa evleriyle ilgili de doğal gazını, sobasını temizlemesi, kombisini temizletmesi gerekiyor. Çevreye zarar vermeyecek yakıt kullanımı noktasında hassas olması gerekiyor ki daha yaşanabilir bir ülkemiz olsun. Biz de bu takipleri anbean yapıyoruz."