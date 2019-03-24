Kurum: "Her Alanda Ülkemizin Üretim Potansiyellerini Yukarıya Taşıyacağız"

- <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ceyhan/' title='Ceyhan'>Ceyhan</a> Petrokimya Endüstri Bölgesi tanıtım toplantısı</br> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cevre-ve-sehircilik-bakani/' title='Çevre ve Şehircilik Bakanı'>Çevre ve Şehircilik Bakanı</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/murat-kurum/' title='Murat Kurum'>Murat Kurum</a>'un konuşması ADANA - Çevre ve <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/sehircilik-bakani/' title='Şehircilik Bakanı'>Şehircilik Bakanı</a> <a class='keyword' href='/murat-kurum/' title='Murat Kurum'>Murat Kurum</a>, <a class='keyword' href='/ceyhan/' title='Ceyhan'>Ceyhan</a> Petrokimya Endüstri Bölgesi tanıtım toplantısında konuştu.