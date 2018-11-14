14 Kasım 2018, 13:06
»»

Kurum: "(İmar Barışı) Bugüne Kadar Yaklaşık 8 Milyon 600 Bin Vatandaşımız Uygulamadan Faydalandı"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Kurum: "(İmar barışı) Bugüne kadar yaklaşık 8 milyon 600 bin vatandaşımız uygulamadan faydalandı."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İmar barışı) Beklentimiz, yaklaşık 14-15 milyon vatandaşımızın faydalanması."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, imar barışı uygulamasına bugüne kadar yapılan başvurularla yaklaşık 6 milyon lira bedel yatırıldığını bildirdi. Anadolu Ajansı,Murat Kurum
14 Kasım 2018 Çarşamba 13:06