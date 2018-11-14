Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, Anadolu Ajansı
(AA) Editör Masası'na konuk oldu.
Kurum: "(İmar barışı) Bugüne kadar yaklaşık 8 milyon 600 bin vatandaşımız uygulamadan faydalandı."
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Kurum: "(İmar barışı) Beklentimiz, yaklaşık 14-15 milyon vatandaşımızın faydalanması."
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, imar barışı uygulamasına bugüne kadar yapılan başvurularla yaklaşık 6 milyon lira bedel yatırıldığını bildirdi.
Anadolu Ajansı,Murat Kurum
14 Kasım 2018 Çarşamba 13:06