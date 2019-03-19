Kurum: "(İmar Barışı) Buradan Çok Önemli Bir Veri Elde Edeceğiz, Yapı Stoğuna İlişkin Tespitleri...

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum, Anadolu Ajansı
(AA) Editör Masası'na konuk oldu.(3)Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İmar barışı) Buradan çok önemli bir veri elde edeceğiz, yapı stoğuna ilişkin tespitleri yapacağız."Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Şu an ülkemizde 55 bin kilometrekare korunan alanımız var, biz bunu 2023'e kadar 2,5 kat artırmayı hedefliyoruz. OECD
verilerine göre yüzde 17'ye çıkarmayı hedefliyoruz."
Anadolu Ajansı, Murat Kurum, Güncel
Kaynak: AA