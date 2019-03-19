19 Mart 2019, 11:31
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Kurum: "(İmar Barışı) Buradan Çok Önemli Bir Veri Elde Edeceğiz, Yapı Stoğuna İlişkin Tespitleri...

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.(3)
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İmar barışı) Buradan çok önemli bir veri elde edeceğiz, yapı stoğuna ilişkin tespitleri yapacağız."
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Şu an ülkemizde 55 bin kilometrekare korunan alanımız var, biz bunu 2023'e kadar 2,5 kat artırmayı hedefliyoruz. OECD verilerine göre yüzde 17'ye çıkarmayı hedefliyoruz." Anadolu Ajansı, Murat Kurum, Güncel
Kaynak: AA