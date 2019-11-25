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"Kurum Kültürü ve Öğretmenlik Zanaatı" konulu seminer düzenlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Kurum Kültürü ve Öğretmenlik Zanaatı" konulu seminerde okul yönetimi, öğretmen ve öğrenci arasındaki ilişki ele alındı.

25.11.2019 13:13 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:18
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Kurum Kültürü ve Öğretmenlik Zanaatı" konulu seminerde okul yönetimi, öğretmen ve öğrenci arasındaki ilişki ele alındı.

Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığınca öğretmenlere yönelik, kurum içi iletişim çerçevesinde okul yönetimi ve öğretmen arasındaki iletişimi konu edinen seminer gerçekleştirildi. Uzman Psikolog Hüseyin Müjde, Uzman Psikolojik Mehmet Demir ve Uzman Psikolojik Danışman Mehmet Ayhan, kurum kültürü kapsamında ruh sağlığının iş performansına etkileri, okul yönetimiyle öğretmenler arasındaki iş birliği ve öğretmenlerin öğrencilerle iletişimde çözüm odaklı soru sorabilme becerisi üzerine Naciye Mehmet Gençten Ortaokulu öğretmenlerine eğitim verdi.

"Kişilerin bir gruba dahil olması sağlık açısından önemlidir"

Seminerin açışında konuşan Uzman Psikolog Hüseyin Müjde, kurum kültürü eğitiminin; grup iletişimine dönük faydalarına ve kurum personeline olan katkılarına dikkati çekti. Müjde, "Birey olmanın yanında, kişilerin bir gruba dahil olmasının ve grubu benimsemesinin ruh sağlığı açısından olumlu etkileri vardır ve buna bağlı olarak ruh sağlığı, iş performansını arttırmaktadır. Özellikle okullarda verimli çalışma ortamının oluşmasında kurum kültürünün önemi yüksektir. Öte yandan kurum kültürünün değerini ortaya çıkaran eğitimlerin de meslek açısından ciddi bir işlevi vardır" dedi. Uzman Psikolojik Danışman Mehmet Demir ise, şunları bildirdi:

"Çağımızın en büyük problemlerinin başında dinlenme sorunu gelmektedir. İnsanlar birbirlerini dinlemiyorlar. Kurumsal anlamda da okul yönetimi ile öğretmenler arasındaki iletişim probleminin önemi yüksektir. Bu iletişimde bireylerin diğer çalışma arkadaşları hakkında daha fazla bilgiye sahip olması gerekir. Böylelikle hem nitelikli iletişim artacaktır hem de oluşan kurum kültürü sayesinde okul-öğrenci ilişkileri de hedeflenen düzeye erişecektir."

Seminerin ikinci bölümünde Uzman Psikolojik Danışman Mehmet Ayhan, öğretmenlerin öğrencilerle iletişimde çözüm odaklı soru sorabilme becerisi üzerine eğildi. Kuruma yabancılaşmanın alt basamaklarından olan güçsüzlük, anlamsızlık ve kendine yabancılaşma konularına değinen Ayhan, örgütsel yabancılaşmayla birlikte, örgütsel sessizliğin oluştuğunu ve bundan dolayı öğretmenlerin aidiyet duygusunun zayıfladığını kaydetti. - GAZİANTEP

Danışman, Güncel

Kaynak: İHA

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