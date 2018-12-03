Kurum Müdürleri ile Görme Engelliler Futbol Maçı Yaptı

Erzurum
'da kamu kurumlarının müdürleri ile kısmi görme yetisine sahip görme engelli çocuklar futbol maçı yaptı. Nene Hatun
Çocuk Evleri Sitesi Spor Salonunda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla düzenlenen etkinlik, kamu kurumlarının müdürleri ile kısmi görme yetisine sahip görme engelli çocukları futbol maçında bir araya getirdi.
Başlama vuruşunu Erzurum Valisi Okay Memiş
'in yaptığı maçta, görme engelli çocuklar büyük keyif alarak mücadale etti.
Vali Memiş, yaptığı açıklamada, bir gün değil her zaman engellilerin yanında olmaları gerektiğini söyledi.
Valilik, belediye ve tüm kamu kuruluşlarıyla engellilerin karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırmak için mücadele edeceklerini ifade eden Memiş, "Engelli vatandaşlarımıza yönelik kamunun yaptığı çok önemli hizmetler var. Bunlarla yetinmeyerek, sıkıntıları en aza indirgemek için gereken çalışmaları titizlikle yürüteceğiz." dedi.
Erzurum,Futbol
03 Aralık 2018 Pazartesi 21:06