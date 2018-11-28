Kurum Müdürleri Pazaryeri'nde Buluştu

28 Kasım 2018 Çarşamba 11:55



28 Kasım 2018 Çarşamba 11:55

Bilecik'te bulunan kamu kurum müdürleri, Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'ı ziyaret ederek, ilçede yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında fikir alış verişinde bulundular.Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kurum müdürlerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Ardından bir açıklama yapan Başkan Yalçın, "Kaymakamımız Fatih Kurt, Tarım ve Orman il Müdürümüz Necmettin Yoldaş, Orman İşletme İl Müdürümüz Erkan Yurt, Çevre ve Şehircilik İl Müdürümüz Mustafa Budak, Osmangazi İşletme İl Müdürümüz Kadir Aykut ve değerli dostlarla ile ilçemizin zenginliklerini ve yapılabilecekler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Ortak kararımız ilçemizin her yönden potansiyellerinin olduğunu birlik beraberlik içinde doğru ve iyi bir ekiple hemşehrilerimizin destekleri ve ekibe inanmasıyla ilçemizin çok güzel yerlere gelebileceği görüşüne vardık. İnşallah Allah bugünden daha güzel günleri görmeyi bizlere nasip eder. Allah birliğimizi beraberligimizi daim etsin" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK