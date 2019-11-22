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Kurum: "Sinop'u marka şehir haline getirecek adımları hep birlikte atacağız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sinop Valiliğinde açıklamalarda bulundu.

22.11.2019 17:20 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:24
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliğinde açıklamalarda bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Sinop Valiliğini ziyaret etti
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli programlara katılmak üzere Sinop'a geldi.
Bakan Kurum'u Sinop Havalimanı'nda Vali Köksal Şakalar, Belediye Başkanı Barış Ayhan ve diğer yetkililer karşıladı.
Kentteki programları kapsamında Sinop Valiliğini ziyaret eden Kurum, burada Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.
Vali Şakalar, Bakan Kurum'a tekne maketi hediye etti.
Bakan Kurum, daha sonra basına kapalı gerçekleştirilen İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
Kurum'a, Bakan Yardımcısı Fatma Varank da eşlik etti.
Kurum:

Sinop Havalimanı, Murat Kurum, Sinop, Güncel

Kaynak: AA


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