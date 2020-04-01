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Kurum ve şirketlerden Covid-19 ile mücadeleye bağışlar

Kurumlar ve şirketler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyasına" desteklerini açıklıyorlar.

01.04.2020 16:27 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:27
Kurum ve şirketlerden Covid-19 ile mücadeleye bağışlar

Kurumlar ve şirketler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyasına" desteklerini açıklıyorlar. Buna göre, ağırlıklı olarak nakit bağışların yanında, sağlık kuruluşları ve çalışanlarının kullanabilecekleri bağışlar da yapılıyor.

Halkbank "Biz Bize Yeteriz" diyerek, Milli Dayanışma Kampanyası'na 56 milyon lira destek verdiğini açıkladı. Halkbank Finans Grubu bünyesinde görev yapan her çalışanı için net bir asgari ücret düzeyinde bağış gerçekleştirdi.

Kampanyaya 50 milyon TL'lik katkıda bulunduklarını belirten VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Salgınla mücadelede tüm benliğimizle devletimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 20 milyon lira destek vereceklerini bildirdi. Akkol, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgının küresel bir soruna dönüştüğünü belirterek, virüsün yaşamın her alanını olumsuz etkilediğine dikkati çekti.

Kuveyt Türk Finans Grubu, Covid-19 salgınından etkilenen ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına 20 milyon TL bağışta bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, coronavirüs ile mücadele kapsamında 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Kredi Garanti Fonu da 1 Milyon liralık bağışla katıldı.

Rönesans Holding, koronavirüs salgınına karşı insan yaşamı için verilen mücadeleye destek olmak üzere 8 milyon TL bağışta bulunduğunu açıkladı. Ayrıca perakende sektöründe faaliyet gösteren iş ortaklarını da desteklemek için Rönesans Holding bünyesinde, ülke genelinde yedi şehirde yer alan Optimum, Kozzy, Piazza, Hilltown ve Maltepe Park alışveriş merkezlerinde bulunan toplam 1,850 mağazadan 20 Mart - 30 Nisan dönemi için kira bedelini almayacağını bildirdi.

Uluslararası çapta Covid-19 pandemisine karşı yapılan çalışmaları destekleyen Unilever, Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı'nın öncülüğünde yürütülen mücadeleye, Domestos'un ardından Lipton ve Knorr markalarıyla da katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamdaki desteklerine ilk olarak Sağlık Bakanlığı'na 12 TIR dolusu 230 ton Domestos çamaşır suyu bağışıyla başlayan Unilever, şimdi de 81 ildeki kamu hastanelerine, 16 ton Lipton siyah çay ve bitki çayı ile 30 ton Knorr çorba gönderiyor.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs, Ekonomi
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