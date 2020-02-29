Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, yükseköğretim kurumları, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, geçici görevlendirme yapamayacak.

Daha önce yapılmış geçici görevlendirmeler, bir ay içerisinde sonlandırılacak.

Kadro ve pozisyona geçici görevlendirme yapılabilmesi için kadro veya pozisyonun statüsü ile geçici görevlendirilecek personelin statüsünün aynı olması gerekecek. Ancak, sözleşmeli personel ve iş mevzuatına tabi personel istihdam eden kurumlar farklı statülerdeki personeli görevlendirebilecek.

Kaynak: AA