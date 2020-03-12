Kurumlar dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor
Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı binası, dezenfekte edildi.
12.03.2020 17:17 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:17
Diyarbakır 'ın Bağlar İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı binası, dezenfekte edildi.
Bağlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fırat Batmaz, vakfa gelen vatandaşlara daha sağlıklı koşullarda hizmet verebilmek için binalarında dezenfekte çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi. Batmaz, "Bağlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak gelen vatandaşlarımıza ve daha sağlıklı koşullarda hizmet vermek için 3 katlı kurumumuzu kaymakamımızın öncülüğünde dezenfekte ettik. Aynı zamanda çalışan tüm personelin masalarına kolonya bıraktık hem gelen vatandaşa ikramda bulunduk hem de bilgilendirdik" dedi. - DİYARBAKIR
Bağlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fırat Batmaz, vakfa gelen vatandaşlara daha sağlıklı koşullarda hizmet verebilmek için binalarında dezenfekte çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi. Batmaz, "Bağlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak gelen vatandaşlarımıza ve daha sağlıklı koşullarda hizmet vermek için 3 katlı kurumumuzu kaymakamımızın öncülüğünde dezenfekte ettik. Aynı zamanda çalışan tüm personelin masalarına kolonya bıraktık hem gelen vatandaşa ikramda bulunduk hem de bilgilendirdik" dedi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
Etiketler : Diyarbakır, Bağlar, Fırat, Güncel
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