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Kurumlar Enerji Zirvesi'nde deneyimlerini paylaştı

IDC Türkiye'nin düzenlediği 'Enerji Zirvesi'nde ülkenin lider kurumlarının üst düzey BT yöneticileri ve veri bilimcileri bir araya gelerek deneyim paylaşımlarında bulunduğu konferansta enerji sektöründe dijital inovasyon, dönüşümü ve bu alandaki güncel teknolojileri konuşuldu.

08.01.2020 12:56 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:56 Kurumlar Enerji Zirvesi'nde deneyimlerini paylaştı

IDC 'nin düzenlediği 'Enerji Zirvesi'nde ülkenin lider kurumlarının üst düzey BT yöneticileri ve veri bilimcileri bir araya gelerek deneyim paylaşımlarında bulunduğu konferansta enerji sektöründe dijital inovasyon, dönüşümü ve bu alandaki güncel teknolojileri konuşuldu.

Konferansa katılan kurumlar; Enerjide İnovasyon, Dijitalleşme, Büyük Veri, Analitik, Yapay Zeka, Siber Güvenlik, EKS Güvenliği konularındaki deneyimlerini anlattılar. Enerji sektöründen birçok firmanın katılım sağladığı etkinlik, geleceğe yön veren rehber bir platform niteliğinde Türkiye'de sektörün geleceğine dair bir çerçeve çizdi.

IDC Türkiye Ülke Direktörü Nevin Çizmecioğulları, nesnelerin interneti, büyük veri, yapay zeka gibi yeni nesil teknolojilerle enerji sektöründeki BT departmanlarının IT-OT entegrasyonunu tamamlayıp şirketlerinin finansal modellerini desteklemeleri ve müşteri deneyimini dönüştürmelerinin kritik önem taşıdığını vurguladı ve ekledi:

""Sektörün dijitalleşmeyi yolda yapılabilecek bir süreç olarak görmemesi ve dijitalleşme sürecinde daha çok analiz ve daha çok tasarım ihtiyacının olduğunun belirtilmesi enerji sektöründe dijitalleşmeyi hızlandıracak ve inovasyon sürecine ciddi katkıda bulunacak bir etken. Planlama konusunda genel olarak yeterince zaman ayrılmadığı karar vericilerce gözlemleniyor ve yeterince planlama yapılmamasının dijitalleşme süreçlerinde istenen verimi sağlayamadığı belirtiliyor"

IDC Türkiye Araştırma Müdürü Dr. Ramazan Yavuz da, enerji şirketlerinin operasyonel verimliliği artırmak, maliyetleri aşağıya çekmek, müşteri memnuniyetini artırmak ve zorlu bir sektörde rekabet avantajı kazanmak amacıyla önümüzdeki dönemde analitik, yapay zeka ve nesnelerin interneti gibi inovasyonu hızlandıran teknolojilere odaklandıklarını belirtti.



Türkiye, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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