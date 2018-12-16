Kurumlararası İş Birliği Eğitimi

Kırklareli
'nde kurumlararası iş birliği eğitimi düzenlendi.
Sağlık Müdürlüğünce gerçekleştirilen eğitime, Kırklareli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri ve Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümü öğrencileri katıldı.
Dr. Fuat Umay
Salonu'nda yapılan eğitimde, öğrencilere saha çalışması kapsamında sağlık hizmetleri başkanlığı, halk sağlığı hizmetleri başkanlığı, kamu hastaneleri hizmetleri başkanlığı, personel ve destek hizmetleri başkanlığı çalışmaları ve görevleri hakkında bilgiler verildi.
Eğitimin ardından Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, eğitime katılan öğrencilere sertifika verdi.
Kırklareli
16 Aralık 2018 Pazar 12:39