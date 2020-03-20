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Kurumsal çözümler ile iş verimliliği evlerde devam ediyor

Casper kurumsal çözümler ile uzaktan çalışma sistemine uyumlu tüm ürünleriyle dijitalleşme yolunda ilerliyor.

20.03.2020 15:24 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:24
Kurumsal çözümler ile iş verimliliği evlerde devam ediyor
Casper kurumsal çözümler ile uzaktan çalışma sistemine uyumlu tüm ürünleriyle dijitalleşme yolunda ilerliyor. Kurumsal çözümler sunan ürünleri, lojistik ve teknik servis hizmetleri, yerinde üretimi ile tüketicinin yanında olmayı sürdürmeyi amaçlayan Casper, günümüz koşullarında verimli çalışmaya uygun koşulları da sağlamaya devam ediyor.

Uzaktan çalışma çözümlerine ihtiyaç her geçen gün artıyor. Üretkenliği ve motivasyonu artırmanın önemi, çalışanların başarısı, teknolojik ve dijital çözümlerin verimliliğine bağlı. Bu anlamda tüm kurumların ve kullanıcıların iş yaşamlarını sorunsuz sürdürmeleri, tüm teknoloji çözümleri sunan şirketler için öncelikli önem taşımaktadır.

Günümüz şartlarında devam eden uzaktan eğitim ve çalışma durumlarında kurumların, öğrencilerin iş ve eğitim süreçlerinin aksamaması için yüksek verimli, güçlü teknolojik donanım ve alt yapı oldukça önem kazanmaktadır.

Pek çok marka masaüstü bilgisayarlarının mobiliteyi ve hareket alanını kısıtlaması, iletişim sistemlerinin haberleşmeye ve intra net kullanımına uyumlu olmaması gibi gerekçelerden dolayı, olağan üstü durumlarca ciddi mali zararlar yaşamaktadır. Bu maliyet tehditlerine karşı, mekan bağımsız kullanılabilen güçlü iş bilgisayarları sayesinde pek çok kurum, verim kaybı yaşamadan tüketicilerine ve iş ortaklarına hizmet sağlayabilmektedir.

Kesintisiz teknolojik destek

Hayatları daha kolaylaştıran çözümlere ihtiyaç duyulan bu günlerde ürünleriyle kullanıcıların yanında olmaya devam eden Casper, Türkiye'nin tek yerli üretim yapan tesislerine sahip. Casper olarak günümüzün bu zorlu koşullarında, hayatların aksamaması adına üretim, lojistik ve teknik servis hizmetlerine kesintisiz devam ediyor.

Çalışan sağlığını göz önünde bulundurarak aldığı bir dizi önlemin yanı sıra, evden çalışanların sorunlarını gidermek ve verimliliğini artırmak üzere çözümler sunmayı kendine ilke edinen Casper, teknoloji alanında hizmetlerini geliştirmeye ve sürdürmeye devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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