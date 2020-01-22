Kurumsal Esenlikte 2020'nin 8 Trendi

2020'de işveren ajandalarında yer alacak önemli konuların başında "esenlik ve zindelik" geliyor. Her ne kadar farklı kuşaklar iş hayatında bir arada olsalar da özellikle Y kuşağı ve çok yeni iş hayatına katılan Z kuşağının esenlik, zindelik konularında bir önceki kuşaklardan daha talepkar olacakları öngörülüyor. İşveren penceresinden bakıldığında yeni kuşakların talepkar olma hali, bu konuları lüks olmaktan çok gereklilik kategorisine doğru geçiş yaptırıyor.

Size Bütünsel Yaklaşım Kurucu Ortağı Sibel Yücesan, kurumsal esenlik 2020 trendlerini sekiz ana başlıkta topluyor. İşte bu başlıklar:

Esenlik Kavramına Bütünsel Yaklaşım

Esenlik (well being), zindelik ( wellness) kelimesinden daha kapsamlı, zira insanın sadece beden, duygu, zihin boyutunda değil daha da geniş bir bağlamda iyi olması demek oluyor. Bunun içine, ruhsal, finansal, sosyal, kariyer, çevre gibi boyutlar ekleniyor. Bu da şirketlerin bu konuda tek atımlık çözümler yerine bütünsel yaklaşıma sahip olmalarını, çalışanlarına tüm alanlarda destek olmak ile ilgili stratejileri ortaya koymalarını, farkındalık eğitimleri, bina iyileştirmeleri gibi pratik çözümleri de düşünmelerini gerektiriyor.

Zihin Sağlığına Önem Verme

Dünya Ekonomik Forumu 2019 raporuna göre dünya üzerinde en yaygın 10 hastalıktan 5'i zihinle ilgili ve zihin sağlığı gittikçe bozuluyor.Zihin sağlığının bozulması odaklanma, uyku, problem çözme, merak, yaratıcılık, olumlu düşünme, mental hastalıklar gibi konuların olumsuz etkilenmesi demek oluyor. Çalışanın zihin sağlığını koruması ve sürdürmesi konusunda işverenlerin stres yönetimi, mindfulness, meditasyon, zindelik koçluğu gibi desteklere ilgileri artarak devam edecek.

Finansal Zindelik Desteği

Çalışanların finansal konularda iyi olma halini desteklemek adına çalışanın emekliliğini planlamasını, birikim yapmasını teşvik etme, kısa uzun vadede parasını iyi yönetmesi için eğitimler verme, eğitim yardımları, şirket ürün ve hizmetlerinden indirim gibi konuların daha da popüler olması bekleniyor.

Olumlu Kültür Ve Güven Ortamı Yaratan Liderler

Yaklaşık 10 seneden fazladır iş hayatında bulunan Y kuşağının özellikle beklediği, olumlu iş kültürü, bağ kurabilecekleri yöneticiler ve olumlu iletişim ortamı. Çalışanların ruh ve duygu sağlıkları ve zorluklarla başa çıkabilmeleri ancak destekleyici, açık kültürlerde mümkün olabiliyor. Bu senenin diğer bir öne çıkan teması güven. Güven ortamını gerçekleştirmek için en fazla liderlere sorumluluk düşüyor. Bunu sağlamak adına yapılacak en etkin yöntem iletişim ve bilgiyi açık ve net aktarmak.

Güçlü İlişkiler Yaratma

Çalışanın sosyal destek ihtiyacı esenliğin önemli konusu. Sosyal destek ise kurum içi etkin ilişkiler ve bağ kurma ile olgunlaşıyor. Bu ortamı sağlayacak etkinlikler, network çalışmaları, grup mentorluğu, koçluk yapan yöneticiler ve çalışanların ailelerini de kapsayacak etkinlikler önem kazanacak.

Esnek Çalışma Kültürü Yaratma Ve Aile Bakımına Destek

Büyük şehirlerde evden işe gidişlerin yarattığı zaman kaybı ve stresi yönetmek, çalışanın evdeki bakım sorumluluklarına destek vermek, farklı ortamlarda çalışmanın katma değerlerinden yararlanmak öne çıkıyor. Esnek çalışma saatleri, uzaktan çalışma gittikçe popülerlik kazanacak uygulamalardan. Bunu yaparken cinsiyet eşitliği gözeterek hem kadın hem erkek çalışana aynı hakları tanımak da denge adına önemli.

Gönüllülük Ve Topluma Fayda

Ruhsal iyi olma; hayat amacını keşfetme, çevreye ve topluma faydalı olma, sevgi ve şefkat gösterme ile mümkün. Bu bağlamda çalışanların sosyal sorumluluk projelerinde yer almasını desteklemek, ayda birkaç saat veya yarım gün gönüllülük çalışmalarına ücretli izin vermek hem çalışanın yönetim becerilerini geliştirecek hem de onlara çok iyi gelecek uygulamalar. Kurumun desteklediği projeler olunca hem çalışana hem kuruma itibar kazandırıyor.

Kişiselleştirilmiş Programlar

Her çalışanın özgün olduğunu kabul etmek, cinsiyet, yaş, mevcut sağlık durumu gibi faktörleri göz önünde bulundurarak kişiye özel programlara erişimi sağlamak da tüm esenlik programlarında öne çıkacak parametre gibi duruyor.