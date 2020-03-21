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"Kurumsal müşterilerimize 7/24 esasına göre kesintisiz hizmet vermek için var gücümüzle çalışıyoruz"

Uzaktan veri yönetiminin şirketler için büyük önem taşıdığını belirten Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, "Sanal veri merkezi hizmetimiz ile müşterilerimize nerede olurlarsa olsunlar;

21.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 21.03.2020 16:26
Uzaktan veri yönetiminin şirketler için büyük önem taşıdığını belirten Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, "Sanal veri merkezi hizmetimiz ile müşterilerimize nerede olurlarsa olsunlar; ister evlerinden ister dünyanın herhangi bir noktasından verisini yönetebilme imkanı sunuyoruz. Bununla birlikte yeni nesil veri merkezlerimizle de müşterilerimizin 7/24 esasına göre yanında olmak için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Türkiye'nin verisini korumak için gece gündüz çalışan Turkcell, geliştirdiği çözümlerle uzaktan erişim imkanlarını kullanarak her türlü duruma karşı önlemini aldığını bildirdi. Bu alanda 2 milyar TL yatırım yaptığını açıklayan şirket, şirketlere ve kamu kurumlarına bulut ve veri merkezi hizmetleriyle tamamen kendi kendilerine ve uzaktan yönetebildikleri çözümler sunduğunu belirtti. Bu kapsamda sunduğu sanal veri merkezi hizmetiyle Turkcell, kurumsal müşterilerine uçtan uca tüm altyapı servislerini içeren sanal bir kaynak havuzu sağlayarak mekandan bağımsız veri merkezi yönetimi sağlarken, bununla birlikte iş sürekliliği ve yedekleme servisleriyle de şirketler 7/24 kesintisiz hizmet alarak çalışmalarını evden de sürdürebilecek.

Uzaktan veri yönetiminin şirketler için büyük önem taşıdığını belirten Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, şunları söyledi: "Tüm dünyayla birlikte ülkemizin de bu zor günleri atlatmasının yolu son derece tedbirli olmaktan geçiyor. Bu noktada Turkcell olarak bir yandan iş sürekliliğini sağlamak bir yandan da müşterilerimizin yanında olarak onları hayata bağlamak bizim en büyük önceliğimiz. Bireysel müşterilerimizin yanı sıra şirketlerimize ve kamu kurumlarımıza sunduğumuz en kritik hizmetlerimizden biri olan veri merkezi işimizde tüm önlemleri önceden almış olmamız bugün onlara kesintisiz hizmet sunmamızda önemli rol oynuyor. Tam da bu noktada sanal veri merkezi hizmetimiz ile müşterilerimize nerede olurlarsa olsunlar; ister evlerinden ister dünyanın herhangi bir noktasından verisini yönetebilme imkanı sunuyoruz. Bununla birlikte yeni nesil veri merkezlerimizle de müşterilerimizin 7/24 esasına göre yanında olmak için var gücümüzle çalışıyoruz."

Yapılan bilgilendirmede; Türkiye'nin en büyük şirketlerinin de aralarında olduğu bin 600'e yakın kuruma sunduğu uzaktan yönetilebilen bulut ve veri merkezi hizmetinin yanı sıra Turkcell, olağan dışı durumlarda da artırılmış gerçeklik teknolojisiyle uzaktan müdahale imkanı tanıyor. Bu sayede alanında uzman Turkcell mühendisleri olası sorunları uzaktan bağlantı ile tespit ederek saniyeler içerisinde çözüm yolu geliştiriyor.

Yeni nesil veri merkezlerinde coğrafi yedeklilik ile iş sürekliliği sağlanıyor

Öte yandan kurumsal müşterilerine sunduğu yeni nesil veri merkezlerinde dünya standartlarının üzerine çıkan şirket, veri merkezlerinde hayata geçirdiği yeni nesil teknolojilerin yanı sıra kesintisiz hizmet deneyimi için coğrafi yedeklilik de sağladığını, bu sayede şirketlerin iş sürekliliğine de katkı sunan Turkcell veri merkezleri, her türlü felaket kurtarma ihtiyaçlarını da karşıladığını kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ceyhun, CEO, Ekonomi

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