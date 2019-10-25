Mali olmayan şirketlerin, toplam ekonomide yaratılan katma değer içindeki payı 2018 yılında yüzde 57,8 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılına ilişkin "Kurumsal Sektör Hesapları" bültenini yayımladı.

Buna göre, mali olmayan şirketler, toplam ekonomide yaratılan katma değere en fazla katkıyı yapan sektör oldu. Toplam katma değerin yüzde 57,8'i bu şirketler tarafından üretilirken, söz konusu oran 2017'de yüzde 58,1 idi.

Bu sektörü sırasıyla yüzde 27,3 ile hane halkı, yüzde 11,5 ile genel devlet, yüzde 3,4 ile mali şirketler takip etti.

Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH) 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 19,5 artarak 3 trilyon 665 milyar 901 milyon 664 bin lira olurken, toplam gayrisafi tasarrufun GSYH'ye oranı 2018 yılında toplam ekonomi için yüzde 27 oldu. Bu oran mali olmayan şirketler için yüzde 12,5, hane halkı için yüzde 9,2, mali şirketler için yüzde 3,7 ve genel devlet için yüzde 1,6 oldu.

Hane halkı tasarrufunun harcanabilir gelire oranı olarak tanımlanan tasarruf oranı, 2017 yılında yüzde 15,1 iken 2018'de yüzde 13,9 olarak hesaplandı. Toplam ekonominin borçlanmasının GSYH'ye oranı 2017'de yüzde eksi 5,5 iken, geçen yıl yüzde eksi 2,5 olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA