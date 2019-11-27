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Kurumuş ağaçlar gelir kapısı oldu

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde Hasan Demirbaş'ın (59), kurumuş kestane, dut ve ceviz ağaçlarından yaptığı ahşap ev eşyaları ilgi görüyor.

27.11.2019 11:35 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:35Kurumuş ağaçlar gelir kapısı oldu

ZONGULDAK'ın ilçesinde Hasan Demirbaş'ın (59), kurumuş kestane, dut ve ceviz ağaçlarından yaptığı ahşap ev eşyaları ilgi görüyor.

Devrek Sanayi Sitesi'nde metal atölyesi bulunan Hasan Demirbaş, ilgi duyduğu ahşap ev eşya üretimi için kolları sıvadı. İlçedeki marangozlardan kurumuş ağaç gövdeleri alan Demirbaş, atölyesinin yanına kurduğu bir odada kurumuş kestane, dut ve ceviz ağaçlarından doğal cila kullanarak sandalye, masa ve raflar yapmaya başladı. Yoğun ilgiyle karşılaşan Demirbaş, hobi olarak başladığı ahşap eşya yapımından ek kazanç elde etmeye başladı. Demirbaş ürünlerini kızıyla birlikte internet üzerinden Türkiye'nin dört bir yanına göndererek satışını yapıyor.

Ahşap eşyaya gün geçtikçe ilginin arttığını ifade eden Demirbaş, siparişlere yetişemediğini söyledi. Kızının ürünleri internette satışa sunmasıyla işlerinin arttığını anlatan Demirbaş, "Ceviz ve dut, kestane ağaçlarından 1-2 yıl kurutarak masa ve süs eşyaları yapıyoruz. Ormana zarar ermeden doğal özel yapım cila kullanıyoruz. Rağbet son zamanlarda arttı. Doğal bir şey bu. Masa, sehpa yapıyoruz. Boş zamanlarımda bu işi yapıyorum. Kızım internetten satış yapıyor. Ankara'dan Amasra'ya gidenler özellikle yol kenarında bu eşyalardan alıyorlar. Doğal eşyalar yapıyoruz. Sağlık için de ideal bir ürün" dedi.



Devrek, Güncel

Kaynak: DHA

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