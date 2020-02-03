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Kurusıkı tabanca ile kuyumcuyu soymaya kalkışınca yakalandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kurusıkı silahla kuyumcuyu soymaya çalışan şahıs, iş yeri sahibinin silahın kurusıkı olduğunu fark etmesi ile yakalanarak polise teslim edildi.

03.02.2020 17:55 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:01Kurusıkı tabanca ile kuyumcuyu soymaya kalkışınca yakalandı
'nin ilçesinde kurusıkı silahla kuyumcuyu soymaya çalışan şahıs, iş yeri sahibinin silahın kurusıkı olduğunu fark etmesi ile yakalanarak polise teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Akçakoca ilçesinde M.Ş. kurusıkı tabanca ile kuyumcuyu soymaya kalktı. İş yeri sahibinin müdahalesi sonucu şahıs etkisiz hale getirilerek, durum polise bildirildi. Olay yerine gelen emniyet ekipleri etkisiz hale getirilen zanlıyı alarak emniyete götürdü. Olayı duyan vatandaşlar ise kuyumcu önünde yoğun kalabalık oluşturdu.

Soygun girişimi ile ilgili soruşturma sürüyor. - DÜZCE

Akçakoca, Düzce, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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