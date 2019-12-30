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Kurusıkı tabancaların dönüştürüldüğü imalathaneye operasyon: 2 gözaltı

Gaziantep'te, kurusıkı tabancaların dönüştürüldüğü imalathaneye düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

30.12.2019 09:50 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:56 Kurusıkı tabancaların dönüştürüldüğü imalathaneye operasyon: 2 gözaltı
'te, kurusıkı tabancaların dönüştürüldüğü imalathaneye düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Ocaklar Mahallesi'nde bir adreste kurusıkı tabancaların normal tabancaya dönüştürüldüğü istihbaratını değerlendirerek operasyon başlattı.
Söz konusu adreste yapılan operasyonda 1 tüfek kartuşu, 4 kamera, 2 matkap, 1 spiral, 1 mengene, 4 silah kabzası, 1 silah şarjörü, 26 matkap ucu, 2 burgu aleti, 1 tığ, 1 diş açma aparatı, 13 silah parçası, 5 namlu, 3 namlu kullanımına yarayan boru parçası ve 3 silah icra yayı ele geçirildi.
Operasyonda imalathanedeki H.İ.A. ile T.A. gözaltına alındı.

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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