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Kurusıkı tabancayla havaya ateş açan 1 kişi gözaltına alındı

Erzincan'da kurusıkı tabancayla havaya ateş açan 1 kişi gözaltına alındı.

22.09.2019 11:38Kurusıkı tabancayla havaya ateş açan 1 kişi gözaltına alındı
Erzincan'da kurusıkı tabancayla havaya ateş açan 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 11. 20 sıralarında Erzincan merkez Fatih Mahallesi, Yıldırım Akbulut Spor Salonu civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, havaya tabancayla 3 el ateş açan bir kişi vatandaşlar tarafından polise ihbar edildi. Kısa sürede olay yerine gelerek araştırma yapan polis ekipleri şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin yapılan üst aramasında bir adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs yasal işlemlerin yapılması için polis merkezine götürüldü. - ERZİNCAN

Fatih Mahallesi, Erzincan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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