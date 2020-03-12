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Kurusıkıları gerçek tabancaya dönüştürenlere operasyon: 6 gözaltı

ADANA'da kurusıkı tabancaların namlularını değiştirip, gerçek tabancaya dönüştürerek satan 6 kişi yakalandı.

12.03.2020 10:09 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:10
Kurusıkıları gerçek tabancaya dönüştürenlere operasyon: 6 gözaltı

ADANA'da kurusıkı tabancaların namlularını değiştirip, gerçek tabancaya dönüştürerek satan 6 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Seyhan ilçesinde kurusıkı tabancaların namlularını değiştirerek gerçek tabancaya dönüştürüldüğü ihbarını aldı. 11 Mart'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, namlu açmada kullanılan 2 spiral makinesi, matkap, mengene ile 1 ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirdi.Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Güncel

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