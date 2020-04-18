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Kurusıkıyla market soygun anı güvenlik kamerasında

Gaziantep'te bir marketten kurusıkı tabancayla soygun gerçekleştiren zanlı gözaltına alındı.

18.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 18.04.2020 10:51

Gaziantep 'te bir marketten kurusıkı tabancayla soygun gerçekleştiren zanlı gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Şahinbey ilçesinde bir market kasiyerine tabanca göstererek kasadaki paraları alarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, marketin güvenlik kamerası görüntüsünden kimliğini tespit ettiği zanlıyı yakaladı.

Üzerinde soygunda kullandığı kurusıkı tananca ele geçirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Basınla paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde tıbbi maske taklı zanlının kadın kasiyere kurusukı tabancasını gösterdiği, etrafı kontrol ettikten sonra kasadaki paraları alarak kaçtığı anlar yer aldı.

Kurusıkıyla market soygun anı güvenlik kamerasında

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep, Güncel
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