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Kuruyan gürgen ağacındaki "kapı" ilgi çekiyor

Samsun'un Ayvacık ilçesinde bir vatandaşın bahçesindeki kuruyan gürgen ağacının gövdesine açılan "kapı" görenleri şaşırtıyor.

08.04.2020 12:20 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:20
Kuruyan gürgen ağacındaki
Samsun 'un Ayvacık ilçesinde bir vatandaşın bahçesindeki kuruyan gürgen ağacının gövdesine açılan "kapı" görenleri şaşırtıyor.
Bahçesindeki gürgen ağacına kuruyup içinin boşalmasına rağmen kesmeye kıyamayan 80 yaşındaki Selim Ayçiçek, ağacın gövdesine yaklaşık 1 ay önce menteşe kullanarak "kapı" taktı.
"Kapı"dan içine insan girecek kadar boşluk bulunan gürgen ağacı, çocuklar için de oyun alanı oldu.
"Koronavirüs gelsin de beni burada bulsun" videosu ilgi gördü
Ayçiçek'in damadı İlkay Gümüşsu 'nun ağacın içinden "koronavirüs gelsin de beni burada bulsun" diyerek çektiği video ise sosyal medyada ilgi gördü.
Yıllara meydan okuyan ağaç, üzerine takılan "kapı" ve "Evde kal" çağrısı ile gündeme geldi.
İlkay Gümüşsu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da inşaat işçisi olduğunu ve koronavirüs tedbirleri kapsamında şantiyede işe ara verildiği için memleketine döndüğünü söyledi.
Ağacı ilk gördüklerinde şaşırdıklarını ifade eden Gümüşsu, "Kayınpederim ahşap işine çok düşkün olduğundan ağacın içinin boş olduğunu fark etmiş. Dedelerimiz zamanından kalma bu ağacın gövdesine kayınpederim çocuklara oyun olsun diye kapı yaptı." dedi.
"Maksat milletimizin bu süreçte yüzünü güldürmek"
Ağaçtaki "kapı"dan içeri girerek "Evde Kal Türkiye" çağrısına uyanlara bir tebessüm olması için "Koronavirüs gelsin de beni burada bulsun" diyerek video çekip sosyal medyada paylaştığını anlatan Gümüşsu, "Eşimle kiraz aşılamak için yabani kiraz fidesi söküyorduk. Millet olarak evlerimizde bunaldığımız günlerde bir nebze tebessüm olması amacıyla bir video çekip paylaştık. Maksat milletimizin bu süreçte yüzünü güldürmek." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Gümüşsu, Ayvacık, Samsun, Güncel
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