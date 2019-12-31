Haberler » Güncel » Kuruyemiş nereden alınmalı? - Haber

Kuruyemiş nereden alınmalı?

Yeni yıla sayılı günler kala merdiven altı kuruyemiş uyarıları yapılıyor.

31.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:46
Yeni yıla sayılı günler kala merdiven altı kuruyemiş uyarıları yapılıyor. Peki vatandaş kuruyemişini nereden almalı? Marketten mi, pazardan mı, yoksa sadece kuruyemiş dükkanlarından mı? İşte yanıtı.
Yeni yıla sayılı günler kaldı. Alışveriş canlandı. Özellikle de kuruyemişler.
gelecelerin olmazsa olması kuruyemişler market, bakkal ve hatta seyyar satıcıların tezgahlarını süslüyor.
Çeşit çeşit kuruyemişleri satın alan vatandaşlara uzmanlardan bir uyarı geldi.
Leblebi İmalatçıları ve Kuruyemişçiler Esnaf Odası, yaptığı uyarıda merdiven altı satıcılardan kuruyemiş alınmaması gerektiğini belirtti.
Uyarı da bu ürünlerin sağlıklı olmadığının altı çizildi.
İstanbul'un rutubetli bir şehir olduğu ve kuruyemişlerin bundan etkilendiği vurgulandı.
Kuruyemiş nereden alınmalı?

Yılbaşı, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com


Güncel

Son Dakika Haberleri

15:42   Siirt'te PKK'lı teröristlere ait patlayıcı düzenekleri ele geçirildi - Haber
15:42   TürkAkım sahasını inceleyen Kırklareli Valisi Osman Bilgin Açıklaması - Haber
15:42   Kırklareli Valisi Bilgin'den ziyaretler - Haber
15:42   Büyük çekilişe saatler kala bilet kuyrukları uzadı - Haber
15:37   Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu"fidan değil, ağaç dikiyoruz" - Haber
14:55   Boğazda farkındalık oluşturmak için yüzerken dev geminin altında kalıyordu - Haber
14:02   Canlı yayında türkü söyleyen kadın bayıldı - Haber
13:33   Son dakika: Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı - Haber
13:24   Terörist elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi tutuklandı - Haber
09:51   Yılbaşı öncesi Taksim Meydanı'nda son hazırlıklar yapıldı - Haber
31.12.2019 15:44:11