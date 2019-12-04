Haberler » Güncel » Kurye kılığına girip eşini vuran sanığa 25 yıl hapis cezası - Haber

Kurye kılığına girip eşini vuran sanığa 25 yıl hapis cezası

Konya'da boşanma aşamasındaki eşi ile kendisine engel olmak isteyen iş yeri çalışanını yaralayan sanık, 25 yıl 11 ay 7 gün hapis cezasıyla cezalandırıldı.

04.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:28Kurye kılığına girip eşini vuran sanığa 25 yıl hapis cezası
'da boşanma aşamasındaki eşi ile kendisine engel olmak isteyen iş yeri çalışanını yaralayan sanık, 25 yıl 11 ay 7 gün hapis cezasıyla cezalandırıldı.
Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan tutuklu sanık Zafer Tatlısert, müşteki Saliha Gizem T, yakınları ve taraf avukatları katıldı.
Saliha Gizem T, sanığın olaydan önce de birçok kez kendisini ve ailesini tehdit ve darbettiğini söyledi.
Sanık Tatlısert'in hak ettiği cezayı almasını istediğini belirten Saliha Gizem T, "Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum. Kendisi beni daha önce de öldürmeye teşebbüs etmiş ancak silahı tutukluk yapmıştı. Bu nedenle öldürmeye teşebbüsten cezalandırılmasını talep ediyorum." diye konuştu.
Saliha Gizem T'nin avukatı Emin Levent Yavuzer de sanığın suçunun sabit olduğunu belirterek, üst sınırdan ve hiçbir indirim uygulanmadan cezalandırılmasını istedi.
Savcının mütalaasını tekrarladığı duruşmada, son sözü sorulan sanık Zafer Tatlısert, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Savcı Bey olayı magazinelleştirmeye çalışmış. Mütalaadaki bazı tutarsızlıklar, Savcı Bey'in dosyaya hakim olmadığını gösteriyor. Olay günü ben kurye kıyafeti giymedim. Başımdaki kaskı da güvenlik amaçlı, motosiklet kullanmak için takmıştım. İş yerine girerken güvenlik görevlisi kim olduğumu sorunca, bir anda refleks olarak 'kuryeyim' dedim." ifadelerini kullandı.
Olayı önceden tasarlamadığını iddia eden Tatlısert, "Olayı tasarlamış olsam, güvenlik kameralarının olmadığı bir yere giderdim. Her yerde güvenlik kamerasının olduğu iş yerine gitmezdim. Eşimden şüphelendiğim için can havliyle çalıştığı iş yerine gittim. Bu olaydan önce, kendilerine, 'öldürmek amacıyla ateş ettiğim' iddiası da doğru değildir. Müştekiler bana iftira atmaktadır." diye konuştu.
Zafer Tatlısert'in avukatı Ozan Erdoğan, karşı tarafın iddialarında tutarsızlık bulunduğunu, olay yeri incelemelerinin yetersiz olduğunu, olayın gerçekleşmesinde ağır tahrik bulunduğunu öne sürerek, müvekkilinin beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Tatlısert'e, "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi.
Heyet, eylemin teşebbüs aşamasında kalması ve haksız tahrik indirimiyle cezayı 13 yıl 6 aya indirdi.
Tatlısert'e yine eşi Gizem'i başka bir olayda yaralama suçundan 11 ay 7 gün, eşinin iş arkadaşı Abdülkerim Ü'yü 'kasten yaralama' suçundan 8 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Sanık ayrıca Çağatay G'ye karşı "kasten yaralama" eyleminden 12 ay, Sadık G'ye karşı "kasten yaralama" eyleminden 9 ay, 6136 sayılı "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler" kanununa aykırı davranışı dolayısıyla 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Sanığa toplamda, 25 yıl 11 ay 7 gün hapis cezası verildi.

Konya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:19 MÜSİAD İzmir Şubesi'nden 'Kulluk Bilinci' Konulu İhsan Sohbeti - Haber
17:19 Engelli baba ve oğlu askerlik heyecanı yaşadı - ZONGULDAK - Haber
17:18 Kurye kılığına girip eşini vuran sanığa, 25 yıl hapis cezası - Haber
17:17 Alternatif Bank konut kredi faizini %0,98'e indirdi - Haber
17:13 Engelli Gökmen'in polis olma hayallerini Toplum Destekli Polisler gerçekleştirdi - Haber
16:52 Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu yeni parti için başvuru yaptı mı? Bakanlık'tan yanıt geldi - Haber
16:46 Son dakika: Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı - Haber
16:38 Devlet Bahçeli'den 'af yasası' açıklaması: Beklemeye aldık - Haber
16:12 Son dakika: NATO Zirvesi sona erdi! Londra Bildirgesi yayımlandı - Haber
15:58 Milletvekillerinin cep telefonu faturası için devletin kasasından 1,6 milyon lira çıktı - Haber
16:46 Son dakika: Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı
15:57 Yetkisiz çakar kullanımını yasaklayan düzenleme kapsamında 928 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı
15:07 Apple'ın açığını bulan genç, 220 bin dolarlık teklifi reddetti
12:49 Küçük çocuğun çöp konteynerine atıldığı görüntüye tepkiler yağıyor!
08:51 Aybüke, derin göğüs ve bacak dekoltesiyle ödül töreninde göz kamaştırdı
4.12.2019 17:20:49