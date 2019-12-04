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Kurye kılığına girip eşini vuran sanığa 25 yıl hapis cezası verildi

Konya'da eşinin iş yerine kurye kılığında gidip eşini ve eşinin arkadaşını yaralayan adama 25 yıl hapis cezası verildi.

04.12.2019 17:18 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:08

'da eşinin iş yerine kurye kılığında gidip, eşini ve eşinin arkadaşını yaralayan adama 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 21 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Tatlısert'e daha önce kayınpederi ve kayınbiraderine gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle de 'kasten yaralama' suçundan 4 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası verildi. Böylelikle koca, 25 yıl 11 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılmış oldu.

KURYE KILIĞINDA GİRDİ

Olay, 14 2017 günü Selçuklu ilçesi Aşağı Pınarbaşı Mahallesi'ndeki bir fabrikada meydana geldi. Zafer Tatlısert, olay tarihinden 6 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle evi terk eden eşi Saliha Gizem Tatlısert'in muhasebeci olarak çalıştığı fabrikaya kurye kılığında girdi. Güvenliği kurye kılığında atlatan adam, eşinin odasına girmeyi başardı.

EŞİNE 4 KEZ ATEŞ ETTİ

Kurye kılığında eşinin iş yerindeki odasına kadar giren saldırgan, yanında getirdiği ruhsatsız tabancayı çıkartıp eşine peş peşe ateş etti. 4 kurşun isabet eden Saliha Gizem Tatlısert ağır yaralandı. Aynı iş yerinde çalışan ve kurşunlardan biri başını sıyıran Abdulkerim Ünal da hafif yaralandı. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadın, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu edildi.

"EŞİMİ ÇOK SEVİYORUM"

Olaydan sonra yakalanan Zafer Tatlısert, eşini çok sevdiğini, kıskandığını ve eşinin kendisini aldattığını ileri sürdü. Zafer Tatlısert, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kurye kılığına girip eşini vuran sanığa 25 yıl hapis cezası verildi

Eylül, Konya, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


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